Švicarska odobrila darivanje krvi i homoseksualcima

Švicarske vlasti su najavile ukidanje 40 godina duge zabrane kojom se biseksualnim i homoseksualnim osobama nije dopuštalo darivanje krvi, prenose mediji.

Iznimku će činiti krvne donacije osoba koje su tokom prethodne godine imale spolne odnose.



Švicarci od darivatelja zahtijevaju dvanaestmjesečnu spolnu apstinenciju, po uzoru na Veliku Britaniju i Francusku, zemlje koje su zabranu uvele nakon otkrića HIV-a ranih osamdesetih godina prošlog stoljeća.



Izmjenu je odobrio savezni regulator, švicarska Agencija za terapeutske proizvode (Swissmedic), nakon prijedloga odjela švicarskoga Crvenog križa koji vodi računa o krvi i krvnim pripravcima.



Švicarska zabrana darivanja krvi muškaraca koji su imali spolne odnose s drugim muškarcima (MSM) 1977. prethodila je otkriću HIV-a.



U saopćenju Swissmedica stoji da se MSM kontaktima u Švicarskoj još uvijek prenosi oko polovice svih novih slučajeva zaraze HIV-om.



No za "primatelje krvi neće biti povećane opasnosti tokom transfuzije krvi", stoji u saopćenju saveznog regulatora te se ističe da su krvna testiranja znatno poboljšana, što pridonosi puno bržem i jednostavnijem otkrivanju bilo kakve krvne zaraze.



Swissmedic homoseksualne i biseksualne darivatelje poziva na "iskrene odgovore" u obveznom upitniku koji ispunjavaju prije darivanja krvi.



Šef švicarskog odjela darivatelja krvi koji djeluje pri Crvenom križu, Rudolf Schwabe, je sa zadovoljstvom rekao da je riječ o "prvoj promjeni jednoga diskriminirajućeg pravila", unatoč tome što su i nova pravila "daleko od savršenih".



Ponovio je pozive koji stižu i iz drugih evropskih zemalja, a odnose se na donošenje novih smjernica o doniranju krvi. Pritom se ne bi smjelo voditi računa o spolnoj orijentaciji donora niti obeshrabrivati one koji su se odlučili na ovaj humani čin, bez obzira na to jesu li homoseksualno ili heteroseksualno orijentirani.



Nova bi pravila na snagu trebala stupiti 1. jula.