Smrtonosne bolesti vraćaju se na Zapad, ljekari krive majke koje ne žele vakcinisati djecu

Majke koje odbijaju vakcinisati svoju djecu doprinose vraćanju smrtonosnih bolesti na Zapad, što dovodi u rizik razvijeni svijet, tvrdi Seth Berkley, vodeći svjetski stručnjak za imunizaciju.

Najmanje 35 osoba preminulo je nakon što je u Italiji i Rumuniji izbila epidemija ospica jer je broj vakcinisane djece opao. Zabilježeno je hiljade slučajeva, a 17 ih je zabilježeno u Velikoj Britaniji ove godine.



Svjetska zdravstvena organizacija, vlade i proizvođači lijekova osnovali su alijansu Gavi kako bi najsiromašnijim zemljama omogućili vakcinaciju. I dok jedan problem rješavaju, u razvijenom dijelu svijeta se javlja problem jer dolazi do vraćanja unazad kada je u pitanju borba s određenim bolestima koje su riješene vakcinacijom.



Diskreditovani bivši ljekar Andrew Wakefield uzrokovao je paniku nakon tvrdnji da MMR vakcina uzrokuje autizam. Njegovi sljedbenici u SAD-u sada se polako aktiviraju.



Dr. Berkley kazao je kako i stopa imunizacije opada i u Velikoj Britaniji, te da je vakcinacija MMR vakcinom opala za 92,7 posto u 2012. i 2013. godini, dok je prema posljednjim podacima opala za 91,9 posto.



"Zabrinjava me što imamo epidemija u razvijenim zemljama. To se ne bi trebalo dešavati. Nisu vidjeli ljude koji umiru od ovih bolesti. Također, morate znati da eksperti nemaju isti kredibilitet", rekao je.



Antivakcinacijskom pokretu podršku su dali glumac Robert De Niro i bivša Playboyeva zečica Jenny McCarthy. Dr. Berkley kazao je kako problem prave i mame srednje klase koje se vode time da se sve može riješiti organskom hranom.



"U velikom smo problemu ako Playboyeva zečica ima isti autoritet kao Američka akademija pedijatara", upozorio je.