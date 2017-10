Povećan broj oboljelih u BiH: Žene najčešće umiru od karcinoma dojke, muškarci od karcinoma pluća

U BiH, kao i u drugim dijelovima svijeta, maligni tumori su jedan od vodećih zdravstvenih problema i kao drugi vodeći uzrok smrtnosti nalaze se iza bolesti srca i krvnih sudova. Najviša zastupljenost oboljelih u ukupnom broju su maligne neoplazme bronhija i pluća. Kada je u pitanju spolna struktura kod žena je najčešći karcinom dojke, dok je kod muškaraca najdominantniji karcinom prostate.

U BiH, kao i u drugim dijelovima svijeta, maligni tumori su jedan od vodećih zdravstvenih problema i kao drugi vodeći uzrok smrtnosti nalaze se iza bolesti srca i krvnih sudova. Najviša zastupljenost oboljelih u ukupnom broju su maligne neoplazme bronhija i pluća. Kada je u pitanju spolna struktura kod žena je najčešći karcinom dojke, dok je kod muškaraca najdominantniji karcinom prostate.