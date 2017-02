Nova istraživanja pokazuju da se autizam može detektovati u prvoj godini života

Tim američkih naučnika otkrio je da se autizam može detektovati mnogo prije nego se pojave prvi simptomi i da se njegove naznake mogu pokazati korištenjem magnetne rezonance.

Foto: Ilustracija

Trenutno je pouzdanu dijagnozu autizma moguće postaviti najranije u dobi od dvije godine, a to je već uzrast kada pojedini problemi poput nemogućnosti sastavljanja složenih rečenica ili uspostavljanja kontakta očima dostignu visok nivo.



Nova studija koja pokazuje da se autizam može dijagnosticirati u prvoj godini života predstavlja veliki iskorak koji će pomoći ljekarima da predvide rizik od razvoja autizma.



Otkrića bi mogla dovesti do ranog testa pa čak i terapije koja djeluje dok je mozak prilagodljiviji.



Studija je objavljena u časopisu Nature, a istraživanju je podvrgnuto 148 beba za koje se smatralo da imaju povećan faktor rizika da razviju autizam jer imaju starijeg brata ili sestru s tom dijagnozom.



Sve bebe su sa 12 i 24 mjeseca prošle magnetnu rezonancu. Poređenja radi, u istraživanje je uključeno i 40 beba koje su imale nizak nivo rizika da razviju autizam.



Otkriveno je da su bebe koje su kasnije razvile autizam imale mnogo brži rast nabora na površini mozga od djece koja nisu razvila autizam. Taj brži rast nabora povezan je i s pojavom drugih simptoma u drugoj godini života, kao što su zakasnjeli govor i neuključivanje u igru.



"Sada imamo mogućnost da identificiramo djecu koja će vjerovatno biti autistična, a to nam omogućuje da interveniramo prije pojave prvih znakova autizma", rekao je profesor Joseph Piven, jedan od istraživača na ovom projektu.



Istraživači su na osnovu svih informacija koje su dobili iz ove studije kreirali algoritam koji im je omogućio da u čak 80 posto slučajeva uspješno predvide da li će beba razviti autizam do druge godine života.