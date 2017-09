Društvo Crvenog križa BiH (DCKBiH) u Nedjelji borbe protiv tuberkuloze apelira na povećanu svijest stanovništva o tuberkulozi kao zaraznoj, ali izlječivoj bolesti te o značaju prevencije i pravovremenog liječenja.

Glavni tajnik DCKBiH Branko Leko naglasio je na pres- konferenciji da je važno na vrijeme prepoznati simptome te bolesti i javiti se ljekaru jer je liječenje tuberkuloze najbolja preventivna mjera u sprečavanju širenja zaraze.



Generalni sekretar Crvenog križa FBiH Namik Hodžić naglasio je da je u našoj državi, prvenstveno zahvaljujući prevenciji i sve kvalitetnijem liječenju, evidentan manji broj oboljelih od tuberkuloze, te podsjetio na globalne milenijske razvojne ciljeve prema kojima je predviđeno da do 2030. godine ta bolest bude iskorijenjena.



Član Predsjedništva CKFBiH doc. dr. Sead Jamakosmanović naglašava da je unatoč niskoj stopi broja oboljelih, ta bolesti još važan javno zdravstveni problem.



Pohvalnom smatra i činjenicu da je u BiH malo oboljelih od tuberkuloze koji su otporni na lijekove (bolesnici čiji je uzročnik bolesti neosjetljiv na tzv. prvu liniju lijekova koji su standard u liječenju tuberkuloze).



Tuberkuloza je zarazna bolest koja se širi putem zraka, a osoba s neliječenom tuberkulozom može zaraziti 15 do 20 ljudi kašljući u njihovoj blizini. Bolest je nekad bila povezana sa siromaštvom i lošim životnim uvjetima. Danas je ponovo upozoreno na činjenicu da je tuberkuloza izlječiva bolest ukoliko se, u skladu s preporukama ljekara, uzimaju lijekovi za tretman te bolesti.



Ovogodišnji moto Nedjelje borbe protiv TBC (od 14. do 21. septembra) je "Znanjem suzbijmo tuberkulozu", a bit će obilježen zdravstvenim, socijalno - humanitarnim te informativno - edukativnim i propagandnim aktivnostima koje realizira DCKBiH u suradnji s entitetskim organizacijama i Crvenim križem Brčko Distrikta BiH.



Štampane su i prigodne plakate kao i markice, a prihod od prodaje markica namijenjen je za socijalne i humanitarne aktivnosti koje radi Crveni križ.



Dio aktivnosti su i posjete oboljelima na odjeljenjima za plućne bolesti.