Himalaya Herbals predstavlja best seller pod novim nazivom Hemolex

Najprodavaniji proizvodi iz ponude Himalaya Herbals za rješavanje problema s hemoroidima od sada se pojavljuju pod novim nazivom: Hemolex mast i tablete.

Geneza proizvoda Himalaye Herbals je Ayurveda, holistička i prvenstveno botanička znanost koja se prakticira više od 5000 godina. Himalaya Herblas ima misiju da biljna dobra budu dio svakog doma. Asortiman biljnih suplemenata je posebno formulisan kako bi doveo do fizičkog i mentalnog blagostanja, te omogućio bolji kvalitet života. Himalaya Herbals nastoji da omogući bolju zaštitu zdravlja kroz posvećenost i znanost biljki.



Naša znanost za Vaš kvalitetniji život:

• Preko 1200 kliničkih studija

• Preko 200 znanstvenika

• Dobre proizvođačke prakse



Smatra se da oko 70 % ljudi starijih od 30 godina pati od hemoroidalnih problema, iako sve češće obolijevaju i mlađi. Tačan uzrok nastanka ove bolesti nije poznat ali se kao mogući faktori navode genetska predispozicija, urođena slabost zida vena, hronična opstipacija i shodno tome jako napinjanje pri defekaciji, pritisak na vene u karlici izazvan uvećanom matericom u trudnoći, prekomjerna tjelesna težina, dugotrajno sjedenje i stajanje, dugotrajno bavljenje napornim sportovima (dizanje tegova) i ishrana siromašna biljnim vlaknima. Kao posljedica djelovanja ovih faktora, pojedinačno ili u kombinaciji, dolazi do porasta pritiska u venama oko anusa i u donjem dijelu debelog crijeva, njihov zid se rasteže, postaje tanak što dovodi do njihovog pucanja i krvarenja.



Najprodavaniji proizvodi za rješavanje problema s hemoroidima od sada pod novim nazivom: Hemolex mast i tablete.

Mogu koristiti odrasli i dojilje koji imaju probleme sa hemoroidima, kako bi ublažili upale uzrokovane hemoroidima, spriječili nastanak novih i olakšali neugodne simptome koje nose sa sobom.



Hemolex tablete:



• Djeluju protuupalno, smanjuju oticanje vena i kapilara, te pospješuju (ubrzavaju) oporavak

• Posjeduju laksativno djelovanje, te pomažu kod hroničnog zatvora uzrokovanog hemoroidima

• Olakšavaju tegobe kod spoljašnjih i unutrašnjih hemoroida, koji ne zahtijevaju hiruršku intervenciju

• Smanjuju uvećanje vena i venskih kapilara



Hemolex mast:



• Pomaže kod proširenih vena, kontroliše krvarenje i ubrzava proces liječenja upaljene kože i sluznice

• Zahvaljujući lokalnim analgetskim svojstvima umanjuje bolove i djeluje umirujuće, smanjujući tegobe i popratne simptome



"U više od 89 zemalja, milioni klijenata nam vjeruju za njihove zdravstvene potrebe" - saopšteno je iz Himalaya Herbals