Promo / Ekspertica s diplomom Harvarda odlučila da živi i radi u Sarajevu

Dr. Mersiha Avdić-Saračević, ekspertica s diplomom Harvarda, napustila je New York i Kuvajt da bi liječila ljude u Sarajevu.

Dok rijeke mladih i obrazovanih, nažalost, svakodnevno odlaze iz naše zemlje, među kojima i mnogo ljekara i medicinskih radnika, primjer parodontologa, mr. dr. sci. Mersihe Avdić-Saračević, zaista, budi nadu i nudi odgovore na pitanje zašto se za našu domovinu moramo, prije svega, boriti znanjem.Sarajka s diplomom Harvarda, koja je radila na tri kontinenta, ponudila sebe za primjer. Ostavila je primamljive poslove u New Yorku i Kuvajtu da bi se sa dvogodišnjim dječakom i suprugom koji je, također, uspješno razvijao poslove u zemljama Zaljeva, vratila u svoj grad i tu osnovala specijalističku stomatološku ordinaciju “Dental Office’, koja je u septembru počela s radom. Ovdje se namjerava potpuno posvetiti liječenju bosanskohercegovačkih pacijenata."Želja mi je u ovoj ordinaciji adekvatno primijeniti najnovije metode liječenja parodontalne bolesti kroz proaktivan pristup po doktrini Američke Akademije Parodontologije i sarađivati sa timom specijalista iz ostalih oblasti stomatologije, a sve u cijlu što adekvatnijeg liječenja naših pacijenata", započinje svoju priču dr. Avdić-Saračević.Ova stručnjakinja svjetskog glasa iz oblasti parodontologije i implantologije, zvanje doktora stomatologije na prestižnom Univerzitetu Harvard u Bostonu stekla je 2005. godine.Inače, dr. Avdić-Saračević je iz ratnog Sarajeva otišla kada je imala 17 godina, tek na kraju rata, 1995. godine. Tokom boravka u jednoj američkoj porodici završila je srednju školu, a potom počela sa studiranjem.Nakon što je na Hunter Collegeu u New Yorku završila biohemiju i dobila zvanje inžinjer biohemije, kao najbolji student, primljena je i na Harvard, na Stomatološki fakultet.Preselila se u Boston i tamo provela dodatne četiri godine školovanja i usavršavanja. Završetkom studija stomatologije nastavlja stručnu edukaciju iz oblasti parodontologije i implantologije, stiče titulu specijaliste parodontologa i implantologa te magistra medicinskih nauka, također, na Harvard Univerzitetu, i to 2008. godine.Godinu nakon toga postala je član Američke Akademije Parodontologa, što je najveća i najprestižnija titula koju jedan specijalist može dobiti u SAD-u."Nastavila sam specijalizaciju iz oblasti parodontologije i implantologije, također na Harvardu. Nakon sedam godina života u Bostonu, uslijedio je rad u struci na relaciji New York – Boston, a po dolasku u Sarajevu i na relaciji Sarajevo – New York. Ovdje sam upoznala supruga, dobili smo ponudu da idemo u Kuvajt. Bilo je to sasvim novo otkriće, novi svijet", kazala nam je naša sagovornica.Ekspertica koja je liječila pacijente tamošnje kraljevske porodice Sabah, kao i članove eminentnih kuvajtskih porodica, jasno, imala je otvorena vrata brojnih stomatoloških ordinacija diljem Evrope i svijeta, ali je čvrsto odlučila raditi i živjeti u Bosni i Hercegovini.Svoje ogromno, godinama stjecano znanje, želi da primjenjuje na bh. pacijentima koje liječi od bolesti desni, parodontalne bolesti, o kojoj se, kako kaže, nažalost, premalo zna."Motivirana sam kako personalno tako i profesionalno. Personalno sam vrlo emotivno vezana za svoju domovinu, bez obzira što mi diploma i znanje koje posjedujem omogućavaju da radim diljem svijeta. Profesionalo - kao specijalista parodontolog koji prati američku doktrinu i protokol, uočavam da je u BiH, okruženju i Evropi općenito parodontalna bolest zapostavljena i neadekvatno sanirana, što dovodi do nepotrebnog gubitka zuba i ostalih zdravstvenih komplikacija jer je parodontalna bolest povezana sa mnogim sistemskim oboljenjima", govori dr. Avdić-Saračević.Našim ljudima, kako ističe, želi ponuditi najmodernije tretmane koji se u svijetu koriste u liječenju ove bolesti da ne bismo imali bezubu populaciju.O problemu parodontalne bolesti, koja je povezana i s drugim bolestima, poput kardiovaskularnih, s dijabetesom, reumatoidnim artritisom... mnogo možete naučiti ukoliko posjetite internet stranicu www.parodontolog.ba, ali doktorica Avdić-Saračević naglašava da postoje mnogi načini u liječenju ove bolesti. S toga ona upozorava da je važno na vrijeme otkriti bolest kako bi se uspješno liječila."Dolazi mi veliki broj pacijenata koji su bili u stomatološkim ordinacijama gdje im je rečeno da se ništa ne može uraditi, da se parodontalna bolest ne liječi, da se ona javlja samo kod starijih ljudi. To je netačno, jer se javlja i kod mlađih osoba, čak je, štaviše, agresivnija. U parodontalnoj bolesti dolazi do gubitka kosti, te ispadanja zuba kao terminalni stadij bolesti", upozorava ugledna ekspertica.Upozorava da mnogi pacijenti imaju parodontalnu bolesti, a da nisu ni svjesni."Vrlo često se dešavalo da pacijent liječi zub, a da to nije indiciralo upalu. Dakle, vidjela sam primjera gdje je pacijenta zub bolio i nakon što mu je urađena popravka, navlaka, itd., a sve zbog te upale desni. Ordinacija u kojima rade parodontolozi nema mnogo u BiH. Zato je izuzetno važno da se o ovoj bolesti više zna, jer postoji velika incidenca kod svih osoba od obolijevanja. O procentu ne mogu govoriti, ali od devet ili deset pacijenata sigurno šest ili sedam ima neki problem, da li je to početni stadij ili već uznapredovali", ističe dr. Avdić-Saračević.Nadalje, navodi da parodontalna bolest u inicijalnom stadiju nema specifičnesimptome, ali da kasnije, kako napreduje, simptomi postaju vidljivi - upaljene, otečene desni, uz krvarenje i loš zadah."Međutim, ukoliko se pojave ovi simptomi, to je znak da je došlo do parodontalne infekcije koja može dovesti do ozbiljnih komplikacija oralnog i sveukupnog zdravlja", pojašnjava doktorica Mersiha.Naglašava da ova bolest ima genetsku predispoziciju. "Prava dijagnoza na vrijeme je vrlo važna, jer u toku ove bolesti postoji jedan period kad se bolest može izuzetno uspješno liječiti. Kasnije može biti kasno, a tretman liječenja traje dosta duže", istaknula je Avdić-Saračević.Privatna specijalistička stomatološka ordinacija "DENTAL OFFICE" nalazi se u ulici Kalmija Baruha br.1 u Sarajevu. Zainteresirani se mogu javiti na telefon broj: +387 33 666-615 ili na e-mail: [email protected] , a sve dodate informacije možete dobiti na www.parodontolog.ba