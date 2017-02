Zbog stranica za upoznavanje ljudi postaju manje izbirljivi pri pronalaženju partnera

Upoznavanje putem aplikacija i web stranica učinilo je ljude manje izbirljivim, tvrdi se u novom istraživanju. Iako korisnici na takvim stranicama mogu navesti sve što traže kod potencijalnog partnera, očekivano je da budu izbirljivi, ali dešava se upravo suprotno, tvrdi studija.

Istraživači s Queensland Univerziteta za tehnologiju proučavali su podatke RSVP-a, najveće stranice za upoznavanje u Australiji, na kojoj profil ima više o 41.000 osoba u dobi između 18 i 80 godina.



Istraživači su zaključili da osobe zanemaruju svoju listu kriterija i da biraju "potencijalno romantične partnere koji imaju prihvatljive kvalitete". Pretpostavlja se da se razlog za to krije u tome što su ljudi umorni od pokušaja da pronađu savršenu osobu.



"Provjerili smo da li ljudi kontaktiraju one koji se podudaraju s njihovim kriterijima, a rezultati su pokazali da nije tako. Objavljivanje idealnih karakteristika je najčešće korištena opcija, ali nije sigurno koliko pomaže ljudima u pronalaženju partnera", kazao je autor studije Stephen Whyte.



On objašnjava da online upoznavanje mijenja psihologiju ljudi u odabiru partnera.