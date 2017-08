Najčešći razlog razvoda je nevjera, a i podjela poslova povećava šanse za prekid braka

Bračni parovi sve češće se odlučuju na razvod, a prema istraživanjima, najčešći razlozi razvoda su nevjera i nasilje u porodici. Istraživanja također pokazuju da se parovi najčešće razvode u martu i augustu, da podjela rada povećava šanse za razvod, kao i da je razvod sve češći među starijim bračnim parovima.

Bračni parovi sve češće se odlučuju na razvod, a prema istraživanjima, najčešći razlozi razvoda su nevjera i nasilje u porodici. Istraživanja također pokazuju da se parovi najčešće razvode u martu i augustu, da podjela rada povećava šanse za razvod, kao i da je razvod sve češći među starijim bračnim parovima.

Prema istraživanju Univerziteta u Washingtonu koje je objavljeno 2016. godine, parovi se najčešće razvode u martu i augustu. Naučnici smatraju da parovi u martu i augustu trebaju otići na odmor jer, objašnjavaju, odmor predstavlja "ciklus optimizma" koji parovima pomaže da vide šansu za novi početak.Istraživanja također pokazuju da je manja vjerovatnoća da će se razvesti parovi koji su se vjenčali u kasnim dvadesetim. Također, manja je vjerovatnoća da će se razvesti parovi koji su jedno drugom bliži godinama. Studija koju je proveo Univerzitet Emory, a koja je 2015. objavljena u časopisu Economic Inquiry, otkrila je da se izgledi razvoda među heteroseksualnim parovima povećavaju dobnom razlikom između supružnika.Harvardova studija iz 1986. godine, objavljena u American Sociological Reviewu, sugerira da šanse za razvod povećava i podjela rada između supružnika.Istraživanja pokazuju da je veća vjerovatnoća da će se razvesti žene koje su prije stupanja u brak imale mnogo sekusalnih partnera. Prema ovoj studiji, naveću šansu za razvod imale su žene koje su imale najmanje 10 partnera. Među heteroseksualnim parovima koji su se vjenčali u osamdesetim i devedesetim godinama, žene s dva ili tri seksualna partnera imale su veću vjerojatnoću da se razvedu nego djevice ili žene koje su imale najmanje 10 seksualnih partnera.Studija provedena na Univerzitetu Duke, koja je 2015. godine objavjena u časopisu Circulation, pokazala je da razvod može povećati rizik od srčanog udara kod žena.Istraživanje iz 2017. godine, koje je objavljeno u časopisu Journal of Sex Research, pokazalo je da parovi koji gledaju porno filmove imaju dvostruko veći rizik za razvod nego oni koji to ne rade. Ovo istraživanje je tokom desetljeća obuhvatilo blizu 2.000 učesnika. Elizabeth Nolan Brown kaže da je moguće da navika gledanja porno filmova može biti znak da nešto nije uredu u odnosu s partnerom, poput nezadovoljstva seksualnim životom ili manjka komunikacije.Prema rezultatima istraživanja, najčešći razlozi razvoda su nevjera i nasilje u porodici. Zanimljivo je da je razvod sve češći među starijim parovima, kao i to da starije žene nakon razvoda postaju zdravije.