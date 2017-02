Facebook "debelo" zarađuje na našim raskidima

Facebook zahvaljujući statusima vrlo dobro zna kada okončavaju ljubavne veze njegovih korisnika, a kao svaka kompanija tu činjenicu će i vrlo dobro unovčiti.

Foto: Mashable

Koristeći algoritme koji prate vaše ponašanje na najvećoj društvenoj mreži na svijetu, Facebook će usmjeriti odabrane klijente upravo ka vašem profilu kako bi dostigli najveću marketinšku zaradu, piše Mashable.



To naravno nije tajna, ali ne dešava se svaki dan da sam Facebook objavi informacije koje ukazuju na marketinški značajan period nakon raskida.



Prema posljednjim otkrivenim podacima na sestrinskoj stranici Facebook IQ, osobe koje su okončale ljubavnu vezu uglavnom ne trče kako bi objavili svoj status u "snigle". Također, nakon objavljivanja statusa po pravilu slijedi agresivno posjećivanje Facebooka.



Istraživači Facebook IQ-a tvrde da korisnici, njih tri četvrtine, ovise o društvenoj interakciji sa prijateljima i porodicom kako bi nadoknadili vrijeme koje su donedavno trošili sa svojom boljom polovicom.



Dakle, korištenje Facebooka značajno raste (i do četiri puta više) u danima nakon prekida veze.



Ono što je prelomno jeste da Facebook ohrabruje svoje klijente da reklamama bombarduju upravo one korisnike koji su ostavljeni ili koji su ostavili donedavno najvažniju osobu u životu.



Facebook IQ savjetuje klijente da korisnicima nakon raskida pristupaju na mobilnim uređajima jer će u tom periodu biti najmobilniji. Također, preporučuje se nuđenje novih iskustava jer osobe koje su izašle iz ljubavne veze žele da iskuse ono što su propustili ili što do sada nisu mogli ili smjeli.