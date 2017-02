Britanska stručnjakinja savjetuje: Veze u stvarnom životu nisu kao u holivudskim filmovima

Ako je vjerovati holivudskim filmovima, ljubav se događa na sljedeći način - žena je neispunjena i "nesretna u ljubavi" sve dok ne pronađe "onog pravog" koji će je "oboriti s nogu" i živjeti s njom sretno do kraja života. Ipak, ta slika ljubavi je stereotipna i daleko je od realne.

Ako je vjerovati holivudskim filmovima, ljubav se događa na sljedeći način - žena je neispunjena i "nesretna u ljubavi" sve dok ne pronađe "onog pravog" koji će je "oboriti s nogu" i živjeti s njom sretno do kraja života. Ipak, ta slika ljubavi je stereotipna i daleko je od realne.

Novinari Independenta razgovarali su sa Arabellom Rusell, savjetnicom za veze koja je srušila ove holivudske mitove i istakla kako bismo ih trebali ignorisati.



Prema mitu iz "Titanica", veze su uvijek savršene. Arabella kaže da to nije tačno, jer da jeste parovi se nikad ne bi rastajali ni razvodili.



"Ne postoji savršena veza, postoji samo dovoljno dobra. Vaš partner ne može biti savršen sve vrijeme, kao što to ne možete biti ni vi. Nije uvijek sve sjajno i savršeno, ali to ne znači da niste jedno za drugo ili da u vašoj vezi nešto nije uredu", objašnjava Arabella.



Prema mitu iz filma "Ona je sve to" trebate promijeniti izgled da biste našli ljubav.



"Promjena izgleda neće vam pomoći da pronađete ljubav. Ako želite nešto promijeniti zbog samopoštovanja i osjećaja vlastite vrijednosti onda je to uredu. Ali ne trebate se mijenjati radi nekog drugog, jer je to nezdravo i na taj način puštate da druga osoba definira kako se vi osjećate u vlastitoj koži. Prije nego uđete u vezu trebate se sviđati sami sebi i imati dobro mišljenje o sebi", objasnila je Arabella.



Prema mitu iz filma "Nothing Hill" svađa dovodi do prekida.



"Nije bitno da li se svađate, već zbog čega se svađate. Ne razmišljati kao vaš partner, pronalaziti kompromise, razumjeti njegovu poziciju čak i kad se ne slažete sa stavom svog partnera su pozitivni znakovi. Ipak, ako ne možete naći rješenje, možete otići na savjetovanje", rekla je Arabella.



Disneyjevi animirani filmovi naučili su nas da veze ne zahtijevaju rad.



"Treba raditi na vezi, a ljudi to često zaboravljaju. Ljubav ne znači posaditi biljku i gledati kako raste. Trebate je njegovati. Možda ste pomislili kako ste upoznali divnu osobu i to je to. Nije. Živjeti s drugom osobom znači nositi se s međusobnim razlikama, djecom, promjenama... To nije lako, ali to ne znači da ta veza nije za vas. Hollywood nam nudi sliku veze gdje sve završava kad uđete u vezu, a to je pogrešno. Veza koja se ne mijenja, zapravo ne raste", poručila je Arabella.



Hollywood nam također nameće mit da je ljubav zabavna samo u dvadesetim i tridesetim godinama.



"Važno je istaći da se ljubav može naći u svakoj dobi, a s malo truda može biti i zabavna i zanimljiva. Ljubav nije rezervirana samo za mlade i može se dogoditi u svako vrijeme", istakla je Arabella.



Mit o "onoj pravoj" koji nam nameće film "Notebook" može dovesti do osjećaja samoće, jer je uvijek prisutan osjećaj da je vaša srodna duša tamo negdje, samo je još niste upoznali.



"Ta grozna igra skrivača može dovesti do nepotrebnih razočarenja. Također, može dovesti do preispitivanja savršeno normalne veze, a sve zato što se možda ne poklapa u potpunosti s onim u vašoj glavi. Tajna je u tome što se ona prava osoba ne nalazi, nego stvara. Postoji puno ljudi koji bi mogli biti pravi za vas", pojasnila je Arabella.



Film "Friends with Benefits" nameće mit da će seks uvijek biti veoma strastven i intenzivan.



"Seks može biti sjajan sve vrijeme, ali veće su šanse da će se, kako se vaša veza bude razvijala, razviti u nešto drugo. Seks je također način komunikacije s drugom osobom. Ako vam je veza generalno dobra, to će se reflektirati i na seksualni život. Ali djeca, posao, stres i bolest uzet će nekad ulogu u vašem životu, a vaš seksualni život nije izoliran od svega drugog što vam se u životu događa", zaključila je Arabella Russell.