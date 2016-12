Uspješni ljude dijele savjete kako da vam 2017. bude najproduktivnija

Eksperti koji su uspješni u raznim oblastima podijelili su savjete kako 2017. godinu učiniti najproduktivnijom. Neki od savjeta su da budete suosjećajni, prilagodite obaveze vašoj energiji i svaki dan postavite sebi tri cilja.

Eksperti koji su uspješni u raznim oblastima podijelili su savjete kako 2017. godinu učiniti najproduktivnijom. Neki od savjeta su da budete suosjećajni, prilagodite obaveze vašoj energiji i svaki dan postavite sebi tri cilja.

Povežite nešto što volite s ciljem koji želite postići

"Izaberite ritual koji volite - za mene je to jutarnja kafa, i povežite ga s produktivnom aktivnosti - u mom slučaju je to pisanje. Dakle, povežem nešto što volim s nečim drugim što u principu volim, ali ne stalno. To je postalo skoro instinktivno, čim počnem raditi uživam i u kafi", rekao je profesor psihologije i autor nekoliko knjiga Dan Ariely.



Budite suosjećajniji

"Moj najbolji savjet za produktivnost? Suosjećanje. Obično su savjeti drugih ljudi da razmišljate, budete fokusirani, radite jedan po jedan zadatak, reagujete i sl. Svi ti alati mogu pomoći da budemo fantastično produktivni, efektivni i kreativni, ali suosjećanje je priznanje da smo ljudi. Imat ćemo glupih dana kada se ništa neće činiti ispravnim. Nekada ćemo biti rastreseni, nemotivirani, kada ne spavamo cijelu noć zbog posla ili privatnih stvari ili kada se osjetimo prepunim stresa. Ali umjesto da se korite i paralizujete u negativnosti, suosjećajte sami sa sobom, oprostite sebi i naučite iz toga. Zaboravite na savršenstvo i pokušajte ponovo", savjetuje književnica i režiserka Brigid Schulte.



Napravite 15-minutnu listu

"Borite se protiv odugovlačenja i uradite posao u mikrosegmentima tako što ćete napraviti 15-minutnu listu. Ona treba sadržati stvari koje se mogu uraditi za 15 ili manje minuta uz malo energije, a potaknut će vas da radite složenije projekte", kazala je autorica knjige "Radite jednostavno" Carson Tate.



Ispunite obaveze za koje vam treba minuta odmah

"Držite se 'pravila od jedne minute' i uradite bilo koji zadatak za koji vam je potrebna jedna minuta. Okačite kaput, pročitajte pismo, ispunite formular, odgovorite na email, zapišite neki citat, odgovorite na poruku itd. S obzirom na to da su zadaci brzi neće biti teško pratiti ih, a rezultat će biti velik. Cijenite te male stvari", kazala je autorica knjiga "Bolje nego prije" i "Projekat Sreća" Gretchin Rubin.



Kategorizirajte listu obaveza

"Svakog petka provedem određeno vrijeme analizirajući sedmicu. Napravim sebi kratku listu prioriteta po kategorijama posao, veza, ja... U svakoj od njih treba biti nešto. To je brzi trik koji mi garantuje balansiran život. Kada napravim listu pogledam u kalendar i rasporedim ih. Ne ispunim ih uvijek sve, ali se trudim imati prioritete", rekla je Laura Vanderkam, autorica knjige "Znam kako ona to radi".



Prilagodite zadatke vašoj energiji

"Većina nas je gore u apsorbiranju novih informacija, planiranju unaprijed i odupiranju rastresenosti kako dan odmiče. Zato prilagodite poslove nivou vaše energije kako biste obavili što više uz manje truda", kazao je psiholog Ron Friedman.



Postavite tri cilja svakog jutra

"Pravljenje 'trice' je moj najdraži produktivni ritual. Na početku svakog dana pomislim: Kada se završi ovaj dan koje tri stvari želim da budu završene? U samo nekoliko minuta razdvojim ono što je bitno od onog što nije i fokusiram svoju energiju na to", rekao je Chris Bailey, autor knjige "Godina produktivnosti".