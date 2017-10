Dvosatno večernje druženje obilježila ugodna atmosfera, panel diskusija i svirka uživo.

Sinoć je u Caffe In-u (Hotel Holiday), u organizaciji agencije Altermedia, te Ladies In magazina kao glavnog medijskog pokrovitelja, održan prvi Ladies In Shes's Mercedes event. Riječ je o događaju kojim je ova auto kompanija napravila iskorak u promociji, te se fokusirala na dame kao svoju ciljnu skupinu. Događaj je organiziran s ciljem promocije novih automobila ove renomirane auto kuće, ali i umrežavanja uspješnih poslovnih žena iz svih dijelova BiH.Prilikom dolaska, zvanice su rado pozirale uz nove Mercedes automobile, držeći simbolične poruke She's Beautiful, Shes's Charismatic, She's Unique, aludirajući na međusobnu podršku, ali i sve važniju ulogu žena u business svijetu.Centralni dio događaja svakako je obilježila panel diskusija, čiji su učesnici Jelena Petrović (Marketing Mercedes Benz), Lejla Lojo-Karamehmedović ( Ladies In Magazine), Adis Bradić (District Manager Mercedes-Benz Cars) i Nela Hasić (WHEP) razgovorali na temu trendova u automobilskoj industriji, te svakodnevnim izazovima i iskušenjima s kojima se susreće uspješna poslovna žena.Panel diskusiju odlično je vodila šarmantna voditeljica Maja Miralem, a nakon zvaničnog dijela programa, gošće su uživale u večeri, druženju i live svirci Lane Hamze i njenog benda.