Tuzlak Mensur Avdić 2009. godine ručno je izradio svoju prvu violinu, a ljubav prema ovom zanatu kojim se tek rijetki bave u Bosni i Hercegovini naslijedio je od svog oca Sifeta.