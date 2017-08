Trinaest gradova svijeta koji će uskoro zabraniti automobile

Foto: Ilustracija

Sve je veći broj svjetskih metropola koje žele zabraniti vožnju automobilima s benzinskim i dizelskim motorima kako bi se smanjila količina štetnih gasova. U nastavku možete pročitati kojih 13 gradova je već počelo sa zabranom ili to planira uraditi u skorije vrijeme.

Sve je veći broj svjetskih metropola koje žele zabraniti vožnju automobilima s benzinskim i dizelskim motorima kako bi se smanjila količina štetnih gasova. U nastavku možete pročitati kojih 13 gradova je već počelo sa zabranom ili to planira uraditi u skorije vrijeme.