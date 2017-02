U našem glavnom gradu za koji kažu da njeguje posebnu kulturu ispijanja kafe 22 i 23 marta 2017.god u organizaciji Udruženja "Profesional" održava se treći po redu "Coffee Fest Sarajevo". Veliki broj izlagača predstavit će se u prelijepoj sali My Face-a na Vilsonovom šetalištu.

Posjetioci će moći da uživaju u raznim okusima kafe,čokolade I toplih napitaka,da upoznaju široku paletu inovacija za uživanje u čarima kafe kod kuće, na poslu ili u kafeu a pored toga posjetioci će moći da degustiraju i nove interpretacije kafe sa žestokim pićem.



Proizvođači i distributeri kafe predstavit će brojne vrste kafe,kafe aparate za ugostiteljstvo,kućne kafe aparate a profesionalni baristi prezentovat će umjetnost pripremanja kafe.



U okviru Coffe Fest-a Sarajevo predviđene su radionice,Latte Art Challenge takmičenje koje okuplja prekaljene bariste iz BiH I Regiona a koje će se po treći put u sklopu festivala realizovati I zasigurno obradovati mnoge ljubitelje crtanja po kafi.



Takmičenje će se odvijati u dvije discipline-Latte Art I Latte Art Mega.



Ambiciozniji posjetioci se mogu okušati I u zabavnim nagradnim igrama koje će biti pripremljene na Coffee Fest-u.



Coffee Fest Sarajevo i My Face će zasigurno biti odlična detinacija za mnoge kojima je kafa vise od napitka,za one kojima je kafa I čokolada strast,neodoljiv miris uz koji volimo da se budimo,volimo,mislimo I maštamo.



Festival će biti otvoren 22 i 23 marta od 12h do 19h, ulaz je slobodan.