Na Trebeviću se počinje graditi nova sportsko-turistička staza koja će ići od Inat kuće do vrha Trebevića. Staza će biti duga 15 kilometara, a bit će pogodna kako za sposobne planinare tako i za rekreativce.

Maršruta će ići preko Hošinog brijega, Čoline kape, bob staze, kraj hotela Pino, pa sve do vrha Trebevića, a oznake na stazi će upućivati kome je koja staza namijenjena što će omogućiti sigurno kretanje planinarima, početnicima i strancima.



"Staza će biti podešena tako da njome mogu ići i rekreativci, a i kondiciono sposobni planinari, bit će obilježena početnim panoom i kartom staze od početne do krajnje tačke, oznakama o težini i dužini puta, vremenom koje je potrebno da se pređe od jedne do druge tačke te sa svom planinarskom markacijom od prve do zadnje tačke, tako da ne može niko zalutati ni pri penjanju ni pri silasku. Ovo je jedna divna ideja, staza kojom će i turisti i građani moći prošetati i otići do vrha Trebevića, a kako će staza prolaziti pored planinarskog doma i ugostiteljskih objekata, u njima će se moći odmoriti i osvježiti", rekao nam je Edin Ibrulj, predsjednik Planinarsko-skijaškog društva Trebević Stari Grad koje je zaduženo za realizaciju projekta i održavanje staze.



Pored ovog planinarskog društva, u projekt je uključena Gradska uprava Grada Sarajeva koja sa 14.400 KM finansira projekt te Planinarski savez BiH koji je nosilac aktivnosti.



Ibrulj je rekao kako će radovi najvjerovatnije početi polovinom septembra, nakon uplate sredstava, a završetak je planiran za kraj oktobra. Radovi će uključivati gradnju stubova, a ponegdje će biti potrebna i sječa stabala.



"Trebević se vraća svom punom izdanju, čak je i jači nego što je bio. Vikendom je pun kao šibica. Turisti uslikaju karte koje smo postavili gore i sami idu hodati", rekao je Ibrulj.



Trebević se želi pozicionirati kao jedna od najpoželjnijih destinacija u zemlji, a ovakvi projekti idu ka tom cilju i osim ovog projekta, trenutno se rade i dva projekta koje je u decembru 2016. godine najavio načelnik opštine Istočni Stari Grad Bojo Gašanović. Radi se o izgradnji policijske stanice na Trebeviću i biciklističke staze.



Iz ove opštine su nam rekli da su za projekt izgradnje policijske stanice tek odobrena sredstva i da bi se trebao završiti do kraja ove ili eventualno nakon početka sljedeće godine.



"Osim aktivnosti na diversifikaciji turističke ponude, potrebno je cjelokupni projekt razvoja Trebevića osnažiti i u institucionalnom smislu, odnosno podići nivo sigurnosti i to je glavna suština ovog projekta", rečeno nam je iz Opštine Istočni Stari Grad.



Što se tiče biciklističke staze koja bi trebala biti nastavak staze prema Domu invalida na Brusu i njen završetak očekuje se u skorijem periodu.



"Projekt nastavka biciklističke staze je od izuzetnog značaja za dalji razvoj turizma na ovom području. Trebević je u ovom momentu sve interesantniji za turiste i stoga je jako poželjno da se ponudi što više različitih sadržaja kako bi se postojeći interes za ovo područje maksimalno iskoristio, odnosno kako bi se privukao što veći broj posjetilaca što će u konačnici imati višestruke benefite za razvoj ovog područja. U skorijem periodu se očekuje realizacija navedenog projekta", rekli su iz Opštine.



Ukoliko se sva tri ova projekta uspješno završe, turistički i svaki drugi potencijal Trebevića bit će uzdignut na veći nivo, a i izgradnja Trebevićke žičare, čiji završetak se očekuje sljedeće godine, uveliko će doprinijeti tome.