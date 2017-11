Već petu godinu zaredom početak novembra rezervisan je za najveći dan ljepote u organizaciji dm kompanije - dm beauty academy, koji se ove godine održava u subotu, 4.11. od 12 do 19 sati u SCC-u pod sloganom Trenuci, koje MI volimo.

Uz besplatna šminkanja i konsultacije sa vizažistima, testiranja proizvoda, savjetovanje za savršene obrve i manikuru, posjetiteljice će imati priliku upoznati i blogerice, ambasadorice ovogodišnje dm look kampanje, koje će zainteresiranim damama na licu mjesta otkriti svoje make up savjete i trikove. Dobru zabavu upotpunit će i zanimljiva nagradna igra, u kojoj dm pita "Koji je vaš omiljeni trenutak koji volite", a sretne dobitnike nagrađuje poklon paketima dm look partnera: Deborah Milano, L'Oréal Paris, Max Factor, trend IT UP, Rimmel London, Maybelline i Pupa Milano.



"Pozivamo sve dame da u subotu posjete SCC, da se prepuste iskusnim rukama poznatih vizažista i uživaju u jednistvenoj prilici da probaju mnoštvo proizvoda dekorativne i kozmetike za njegu lica dm-a i naših partnera", poručili su iz dm-a.



I ovaj događaj u organizaciji kompanije dm proteći će u znaku društveno odgovornog djelovanja te će dm ovoga puta, donacijom proizvoda potrebnih za izvođenje jednogodišnje praktične nastave za zanimanja kozmetički tehničar podržati dvije srednje škole u BiH; JU Srednja škola poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo i JU Tehnička škola Banja Luka.



A povodom dm beauty academy, uz UVIJEKPOVOLJNO sniženja, u svim dm prodavnicama od 3. do 5.11., za kupovinu make up proizvoda odabranih brendova i proizvoda za njegu lica iznad 35 KM, na poklon kupci dobivaju Lucky charm narukvicu s privjeskom.