Fotografkinja iz Rumunije Gina Buliga 2009. godine otkrila je pravu strast prema fotografiji kada je, prema njenim riječima, donijela mudru odluku i dala otkaz na poslu. Tada se u potpunosti mogla posvetiti svom hobiju - fotografiji.

U razgovoru za rumunske medije, Gina ističe kako je određeni period nakon što je dala otkaz na poslu "lutala" i pronalazila se.



"Tada sam konačno pronašla svjetlo. Imala sam sreće u životu, a Bog me je blagoslovio s dvije prekrasne kćerke, moje modele, moje asistentkinje - moje sve. Fotografiju živim svaki dan i pomno pratim sve što se dešava oko mene. Moj život više nema više konačno odredište, u glavi imam neki 'haos' koji me svakodnevno vodi u nove pustolovine. Sve na kraju ispadne skladno i budem zadovoljna", kazala je rumunska fotografkinja.



Kazala je kako ne voli praviti planove i da samo pusti stvari da se dešavaju svojim tokom.



"Moje kćerke su moja omiljena tema, one su mi pomogle da krenem naprijed i zajedno smo otkrile svjetlost u budućnost. Kada sam imala vremena, mnogo sam radila s njima. Voljela bih da im se mogu više posvetiti. Fotografije na kojima su moje kćerke su tako magične i pune nevinosti. One su moje pomoćnice tokom fotografiranja i ispunjavaju svaki moj dan", istakla je Gina i naglasila kako je veoma ponosna majka.



U fotogaleriji pogledajte kako izgleda editorijal s njenim kćerkama.