Rijetka vrsta sove pronađena u centru Banje Luke

Rijetka vrsta sove - uralska ili dugorepa sova jučer je pronađena u blizini ulice Jovana Dučića u centru Banje Luke, saopćio je ornitolog Draško Adamović.

"Građani su nam jučer ujutro dojavili da se na više lokacija u centru Banje Luke viđa krupna sova koju proganjaju vrane i druge gradske ptice. Ustanovili smo da se radi o rijetkoj i malobrojnoj vrsti – dugorepa sova (Strix uralensis), drugoj po veličini sovi koja se kod nas može naći. Kad smo se uvjerili da sova nije povrijeđena, trudili smo se da izbjegnemo hvatanje i da je navedemo da napusti centar kako se ne bi povrijedila. Par trenutaka poslije uputila se ka drvoredu i polako se udaljila od centra", kazao je Adamović, član Društva za istraživanje i zaštitu biodiverziteta sa sjedištem u Banjoj Luci.



Vjerovatno se radi o mladoj ptici koje starije sove proganjaju sa svojih teritorija, a približavaju se gradovima zbog obilja pacova i miševa privučenih otpadom.



"Ovo je svakako zanimljiv nalaz, posebno jer se radi o rijetkoj vrsti koja je tipična za stare i očuvane brdske i planinske šume, pa je njen nalaz u gradu neuobičajen. Podsjećamo da se radi o zakonski zaštićenoj vrsti, pa ukoliko građani dođu u situaciju da vide povrijeđenu jedinku mogu da nas obavijeste, ali da nikako ne hvataju i ne uznemiravaju pticu jer bi se mogla osjetiti ugroženom i povrijediti nekog", poručio je ornitolog.



Uralska sova gnijezdi se u brdskim i planinskim šumama. Radi se o krupnoj vrsti koja naraste do 50-60 cm dužine i raspona krila do 130 cm. Starije ptice su jako agresivne u toku odgajanja mladih. Hrane se pretežno glodarima i to puhovima, voluharicama, miševima, pacovima i dr., pa su zbog ishrane jako korisne životinje.