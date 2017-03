Selo Ushguli u Gruziji smješteno je na 2.191 metara nadmorske visine. Skriveno između prekrasnih planinskih predjela, ovo najviše selo u Evropi oduzima dah brojnim turistima.

Selo Ushguli u Gruziji smješteno je na 2.191 metara nadmorske visine. Skriveno između prekrasnih planinskih predjela, ovo najviše selo u Evropi oduzima dah brojnim turistima.

Ushguli se sastoji od četiri manja sela, a to su Zhibiani, Chvibiani, Chazhashi i Murqmeli. Selo izgleda dosta zapušteno što nije ni čudno s obzirom na njegovu odsječenost od svijeta. Ovdje definitivno vlada stari gruzijski, tradicionalni način života.



U Ushguliju živi oko 200 stanovnika. Također, postoji i škola, jer inače djeca ne bi mogla nikako putovati do neke druge škole.



Do sela se dolazi autom, a samo će pravi avanturisti sjesti na bicikl i posjetiti Ushugli.



Osim škole, u selu se nalazi i kapelica stara skoro 1.000 godinu, a dio objekata je i pod zaštitom UNESCO-a.