Volonteri Udruženja za podršku i razvoj sportskog turizma Avantur iz Sarajeva pokrenuli su turistički projekt u regiji Istočne Bosne koji uključuje 11 općina iz oba entiteta. Ciljevi projekta su udruživanje privrednih subjekata, međuentitetska i saradnja lokalnih zajednica u svrhu razvoja ruralnog turizma regije.

Krovni projekat pod nazivom "Turistički klaster Istočne Bosne“ je osnov za podprojekte koji će biti kreirani na nivou svake opštine, a kroz radne timove koje bi sačinjavala lokalna udruženja, turističke agencije, hoteli i drugi partneri projekta, kaže u razgovoru za Fenu direktor Udruženja Avantur Muamer Drugovac."Veoma je teško pokrenuti i aktivirati ljude da rade na volonterskoj osnovi, a obilascima na terenu uvidjeli smo da je kompletna priča klastera pozitivna i pored toga što će se sporije odvijati aktivnosti – imamo volju da budemo kreatori malih pozitivnih priča, a koje će donijeti i veće rezultate. Aktivnosti su dugoročnog karaktera i možda tek konkretnije rezultate možemo očekivati nakon tri godine našeg zajedničkog zalaganja i rada na terenu", pojašnjava Drugovac.Kaže da su se u prvoj fazi odlučili za područje Prače, a taj podprojekt je nazvan "Visit Prača". Jedan od prvih partnera projekta je općina kao i lokalna udruženja mladih i žena, i privredni subjekti u Prači.Objašnjava da su odabrali Praču jer je samo 30-tak kilometara udaljena od Sarajeva, a obiluje interesantnom historijom i prirodnim potencijalima. U toku je i izrada web stranice registrovane pod imenom www.visitpraca.com , a koja će predstaviti ovo malo turističko mjesto nadomak Sarajeva.Na terenu se volonteri upoznaju sa atraktivnim mjestima, ali i sa problemima sa kojima se lokalna zajednica susreće.Drugovac naglašava da je i razgovor za Fenu ujedno poziv ljudima dobre volje da se pridruže ideji turističkog klastera kompletne regije Istočne Bosne, kako bi zajedničkim angažmanom realizirali promotivne aktivnosti regije kao turističke destinacije.Pismeni poziv je upućen na adrese 11 općina Istočne Bosne.Sagovornik, među posebno značajnim lokalitetima ističe Nacionalni park Sutjeska koji je i partner krovnog projekta, a koji je među najatraktivnijim područjima u BiH kada je u pitanju avanturistički turizam. Simboliziraju ga Maglić, Zelengora, atraktivna prašuma i niz kulturno-historijskih značajki na tom području."Cjelokupan koncept projekta "Visit Prača" se zasniva na maksimalnom iskorištavanju kapaciteta i unapređenju lokalne zajednice kroz obilježavanje historijskih i kulturoloških znamenitosti poput nekropola stećaka, starog grada Pavlovac, prirodnih izvora pitke slatke i kisele vode – kiseljaka, Semiz Ali-pašino turbe, uređivanje staza za pješačenje, atraktivnih pećina, ferrata staze, ponovno oživljavanje starih zanata, razvijanje svijesti o zdravom načinu života i sigurnom boravku u prirodi, potencijala za razvoj seoskog turizma-precizira Drugovac.Naglašava kako su tišina okruženja, bez buke, prirodni okoliš, zdrava klima, slikovit pejzaž, glavne karakteristike tog područja u kontekstu turističke ponude. I ponuda domaće hrane, poljoprivrednih proizvoda i upoznavanje s ruralnim poslovima su također dio turističkog potencijala koji treba pretvoriti u turističku ponudu Prače.Kooperacija poljoprivrede i turizma može postati presudna uslužna djelatnost za budućnost zemlje i šansa za opstanak malih poljoprivrednih gospodarstava, kao jedno od polja razvoja Prače.Prača se prvi put pominje u poznatoj povelji Bele IV iz 1244. godine, kao posjed katoličke biskupije u Bosni "In comitatu Berez Pracha Byscupina vocata". U tom tekstu se otkriva veličina i slava nekadašnjeg antičkog trga u Prači. Nekadašnju slavu, trg je uspio sačuvati i u srednjem vijeku, kao jedan od najpoznatijih bosanskih trgova. Iznad Prače se nalazi utvrđenje Pavlovac, koje još pomalo odolijeva zubu vremena i nebrizi za ovo historijsko naslijeđe.U Prači je jedna od najstarijih džamija na prostorima Bosne i Hercegovine, Semiz Ali-pašina džamija sagrađena 1546. godine, a koja je uništena 1992. godine tokom agresije na BiH. Pred džamijom se do 1943. godine nalazio šadrvan čiji ostaci pokazuju vještinu klesara iz 16. stoljeća.Uz džamiju je i Semiz Ali-pašino turbe, u kojem je ukopan osnivač džamije, njegova žena i dijete. Dokumenti pokazuju da je tu ukopan i Husein-paša. Do Drugog svjetskog rata u njemu su bili drveni sarkofazi prekriveni čohom. U neposrednoj blizini turbeta je nekoliko spomenika s natpisima iz 1591.godine.Stari izgled džamije je vraćen nakon posljednjeg rata, i otvorena je 2008.godine. Svaki dijelić sedre je ugrađen u novu-staru munaru. Džamija ima mekteb, abdesthanu, gasulhanu, imamsku kancelariju.U Prači je do 1963. godine postojala takozvana Djevojačka džamija, a koja je dobila ime jer je s munare te džamije pala djevojka iz tog džemata. Munara džamije je prenesena u Ilovaču, a zgrada džamije je služila kao imamska kuća.