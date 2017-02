Kompanija Ventura Travel se sa velikim zadovoljstvom pridružila akciji učenika Srednje medicinske škole Bjelave, koji su odlučili da svojim radom omoguće odlazak na ekskurziju školskim drugovima koji to sebi ne mogu priuštiti.

Kompanija Ventura Travel se sa velikim zadovoljstvom pridružila akciji učenika Srednje medicinske škole Bjelave, koji su odlučili da svojim radom omoguće odlazak na ekskurziju školskim drugovima koji to sebi ne mogu priuštiti.

Odlazak na maturalnu ekskurziju za učenike predstavlja kulminaciju srednjoškolskog obrazovanja i to je svakako nešto što im ne bi trebalo biti uskraćeno."Organiziranje ekskurzija je naš 'core business' i svake godine vraćamo na stotine zadovoljnih đaka sa raznih destinacija iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Ventura Travel zna šta znači uspomena koja se nosi do kraja života, te na ovaj način želi omogućiti svima - saopšteno je iz Ventura Travel agencije.Internom akcijom "Više za Maturanta" pobrinuli smo se i da svim učenicima ove 2017. godine budu povoljnije ekskurzije. Više za maturanta je okupila poslovne partnere Ventura Travel Agencije te su svi u svojim mogućnostima dali svoj doprinos.• Bonovi za polaganje vozačkog,• jeftinije zdravstveno osiguranje,• financijska pomoć za djecu bez roditeljskog staranja,• besplatna ekskurzija za učenika generacijeVentura Travel je odlučila da zaposli na jedan dan učenike srednje medicinske škole Bjelave, dali smo im funkciju promotora svih naših aktuelnih putovanja i time su bili oduševljeni. Od tada smo pokušavali da nađemo još angažmana i željeli smo da naš doprinos toj akciji ne prestane.5% od uplate 8.martovskih i 1. majskih aranžmana dajemo učenicima srednje medicinske škole Bjelave.Pozivamo sve stalne i potencijalne klijente da do 01. marta rezervišu svoje mjesto na jednom od nadolazećih putovanja i tako daju doprinos ovoj akciji.Ventura Travel ovim putem poziva i druge škole, školske organizacije i učenike da naprave isto ili slično, i svakoj od njih ćemo rado pomoći, kako da realiziraju ekskurziju tako i da prikupe sredstva.“ Kazali su iz agencije Ventura Travel.Potražite informacije u Vama najbližoj poslovnici Ventura Travel u Sarajevu na adresi Sime Milutinovića 3 T: 033 555 111, u Travniku na adresi Donja Čaršija 1 T: 030 540 855, ili u Mostaru u ulici Alekse Šantića 11 T: 036 556 200. Web adresi: www.ekskurzije.ba