Iako većina ljudi putovanja uglavnom planira do posljednjeg detalja, luksuzna turistička agencija "Black Tomato" iz Londona nudi nešto potpuno drugačije. Luksuzna putovanja "Izgubite se" (Get Lost) bazirana su na tome kako se želite osjećati, a ne gdje želite ići.

One koji odluče platiti 28.000 eura za putovanje u nepoznato, turistička agencija povezuje sa stručnjakom za putovanja. Tek tokom konsultacija oni otkrivaju zbog čega putuju i zbog čega se žele isključiti iz svakodnevnog života te kako se žele osjećati na putovanju.



Na kraju putnici otkrivaju šta žele istražiti (polarni dio svijeta, pustinju, džunglu, planinu ili obalu), a ukoliko žele da im putovanje bude u potpunosti nepoznatno o tome odlučuje stručnjak.



Nakon što dobiju sve potrebne informacije, stručnjaci za "Izgubite se" putovanja kreiraju jedinstvenu avanturu na lokaciji koja ostaje stroga tajna sve do polaska.



Kada stignu na početnu destinaciju putnici saznaju koje su njihove aktivnosti i dobijaju satelitski telefon i karticu koja radi i kad ste van mreže. Osim toga, dobijaju opremu za praćenje kako bi tim ove turističke agencije bio siguran da je sve uredu. Tim ove turističke agencije ne miješa se u putovanje ukoliko to nije neophodno.



Do sada su organizirana probna putovanja u Mongoliju, Svalbard i Gvajanu.