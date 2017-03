Telegraph preporučio našu zemlju turistima: 10 zanimljivih činjenica o BiH

Ugledni britanski medij The Telegraph izdvojio je BiH kao jednu od destinacija koje turisti trebaju posjetiti. Autor u svom tekstu opisuje BiH kao lijepu evropsku zemlju, okruženu planinama, s čistim rijekama i bogatom historijom, ali i kao jednu od strana krvavog raspada Jugoslavije.

Foto: Željko Miličević/Klix.ba

Foto: Klix.ba

Foto: Feđa Krvavac/Klix.ba

"BiH je svoju neovisnost proglasila u zimu 1992. godine nakon referenduma održanog 1. marta, a rezultati su objavljeni 3. marta. Ovo nije prošlo dobro. Srpski prigovori na Bosnu koju su priznale Ujedinjene nacije bili su glavni uzroci strašnog rata 1992.-1995. u kojem su genocid i kršenje ljudskih prava ostavili ožiljke u ovom dijelu Evrope", piše autor.Telegraph je podsjetio kako je nekada postojalo Bosansko kraljevstvo, od 1377. do 1463. godine kada ga osvajaju Osmanlije, a potom Austro-Ugarska."Kralj Tvrtko I je nosio krunu od 1377. do 1391. godine. Proširio je teritoriju Bosne kao i njen utjecaj te ostavio trag osnovavši Herceg Novi", stoji u tekstu."Hercegovina je dom Mostara, grada u kojem se nalazi Stari Most izgrađen za vrijeme Osmanskog carstva u 16. stoljeću. Stajao je tu 427 godina dok nije uništen u ratu 9. novembra 1993. godine. Rekonstruisan je i ponovo otvoren 23. jula 2004. godine. Bosna čini 80 posto teritorije i dom je Sarajeva", piše autor.Većina ljudi van Balkana zna da Jadransko more ide duž Italije, Slovenije, Hrvatske, Crne Gore i Albanije, ali kada pogledaju bolje u kartu vide da se tu nalazi i BiH."Ovaj mali jaz u kontinuitetu je hir politike i geografije, ali je sasvim dovoljan da Bosna ima svoje odmaralište na moru. To je Neum, tipična balkanska enklava s narandžastim krovovima i finim plažama", piše autor navodeći i hotele u ovom bh. mjestu.Riječ je o Neretvi, čiji je veći dio u BiH, a ostali manji dio u Hrvatskoj. Telegraph ističe njenu ljepotu i snagu. Također, preporučuju Jablaničko jezero i rafting.Iako je bilo uništeno u ratu, Sarajevo se izgradilo i moderniziralo. Kao jedan od primjera ističu Avaz Twist Tower koji nazivaju arhitektonskom genijalnošću.Podsjetili su da je Sarajevo bilo opkoljeno 1.425 dana, što je najduža opsada u modernoj historiji. Preporučili su posjetu ratnom tunelu i muzeju kao simbolu preživljavanja u to vrijeme."Većina vinogradskih proizvoda u zemlji dolazi s hercegovačkog tla. Ljubitelji vina trebaju krenuti ka slikovitom gradu na jugu - Trebinju okruženom vinogradima i vinarijama", ističe autor.Problem za britanske turiste je taj što ne postoji direktan let iz njihove zemlje u BiH. Telegraph preporučuje korištenje kompanija Austria Airlines, Croatia Airlines i Lufthansa koje imaju letove za Sarajevo.Putne agencije iz Velike Britanije u svojim programima imaju plan putovanja u BiH. Među njima je Regent Holiday koji nudi osmodnevnu odiseju u BiH koja uključuje posjetu Sarajevu i Mostaru. Agencija Exodus nudi program bicikliranja Bosnom i Crnom Gorom, u okviru kojeg se devet dana provede u Mostaru i južno od njega. Agencija Explore nudi putovanje kroz Balkan koje traje 12 dana, a uključuje posjete Sarajevu, Mostaru i Trebinju.