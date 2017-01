Šestu zimu zaredom 22 kuće u Lukomiru zaključane, selo okovano snijegom

Lukomir je ovih dana potpuno okovan snijegom, a do ovog bjelašničkog sela se može doći jedino pješice.

Foto: FENA

Nakon što su svi stanovnici u novembru zaključali svoje kuće i sa 1.495 metara nadmorske visine sišli sa stadima ovaca i kravama u Tarčin, Hadžiće, Vlakovo i druga naselja u okolini Sarajeva gdje će provesti zimu, Lukomir je sada već šestu zimu zaredom selo bez seljana.



Do kasnog proljeća će 22 zaključane kuće "čekati" svoje ukućane, a od aprila ili maja ovo selo koje je u BiH jedino naseljeno mjesto na nadmorskoj visini iznad 1.300 metara, ponovo će oživjeti. Ljeti u lukomirskim torovima u 15 domaćinstava ima oko 3.000 ovaca, u štalama je desetak krava.



"Samo povremeno, kad vremenski uslovi to dozvole, neki od mještana će se uputiti pješice da obiđu kuće, pogledaju vodovodne cijevi koje treba da "izdrže" niske temperature, krovove, prozore, da nije bilo havarije zbog snijega i vjetra", kaže Mujo Masleša u razgovoru za Fenu.



On je na dva dana prije Nove godine pokušao otići do sela, ali je put već bio neprohodan.



"Na putu do Lukomira stvaraju se višemetarski snježni nanosi koje vjetar sa strmina otpuše i nanese u klanac kroz koji vodi put do sela", kaže Masleša i dodaje da će narednih mjeseci do sela povremeno otići pješice iz Umoljana ili sa nekim od vlasnika motornih sanki.



Lukomir je udaljen od Sarajeva oko 50 km, a od Konjica 35 km. Smješten je na litici kanjona Rakitnice, između dva vrha, Lovnica (1.856 m nv) i Obalj (1.896m nv). Atraktivna je destinacija za planinare, ljubitelje prirode, turiste, posebno strane koji tokom ljeta dolaze u sve većem broju kako bi vidjeli posljednje autentično bosansko selo s kamenim kućama pokrivenim strmim krovovima od šindre, a koje su svjedoci davno minulih vremena.



Izuzev Lukomira, u drugim selima Bjelašnice i Visočice, a to su Umoljani, Lukavac, Brda, Kramari, Milišići, Šabići, Rakitnica, Bobovica, Sinanovići, Pervizi i Čuhovići stanovnici nisu iselili iz svojih kuća tokom zime. Put do tih sela se čisti, pa stanovnici ne moraju brinuti da će ostati u "snježnoj blokadi".