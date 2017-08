Scenarij za najbolje ljetovanje: Od doma do mora bez novčanica i kovanica

Put ka moru za jednu prosječnu porodicu je dio odmora kojeg bi većina najradije preskočila. Pošto je do usavršavanja teleportacije ostalo još mnogo vremena, naša zaslužena relaksacija zahtijevat će često neprijatno putovanje po planinskim prevojima, granicama i vrućinama. Ono što možemo učiniti jeste olakšati sebi mukotrpnu obavezu.

Foto: Goran Jović

Umanjivanje problema u one manje ili njihovo potpuno brisanje može početi s odabirom bolje rute do mora, odabirom slabije frekventnog graničnog prelaza, pripremom lijekova za eventualnu mučninu, unaprijed određenih tačaka odmora i svakako dobrom muzikom u automobilu koja podiže raspoloženje.Ono što se često preskače jeste bolja organizacija novca bez kojeg nema ni odmora, a ni puta do najdražeg ljetovališta na Jadranskom moru. Zamislite kada uopće ne biste morali mijenjati konvertibilne marke u eure ili kune, kada ne biste morali veliki broj novčanica držati na nekoliko mjesta samo da bi umanjili rizik od krađe, kada biste svom cjelokupnom budžetu imali pristup preko nekoliko kartica koje možete kontrolisati bez puno truda.Traženje kovanica na prvim naplatnim kućicama prije izlaska na autoput bila bi prošlost jer kartica to savršeno zgodno pokriva – čak i bez potrebe ukucavanja PIN-a. Prva pauza na benzinskim pumpama ili odmorištima bila bi znatno ugodnija kada ne biste morali svoj novac vaditi iz skrivenih torbica ispod prtljaga. Hitna pauza zbog nepredviđenih problema postat će lakša jer će pristup novcu biti uvijek na istom mjestu.Dovoljna je jedna pogrešna procjena u potrošnji i automobil može ostati bez goriva ubrzo nakon prelaska granice. Ako pored sebe imate eure, a benzinska pumpa nema mjenjačnicu, novo točenje će vas doći skuplje, ali ukoliko kraj sebe imate karticu stvar je riješena sama od sebe.Dolazak na željenu destinaciju jedan je od najljepših osjećaja i zašto biste je kvarili nepotrebnom potragom za mjenjačnicom? Sav novac je na kartici i time je prvi utisak mora i mirisa borova još ljepši jer ste zahvaljujući dobrom izboru sebi i svojoj porodici uskratili zaista nepotrebne obaveze.Ukoliko je Vaša kartica Mastercard® ili Maestro® , onda je ljetovanje još bezbjednije i bezbrižnije. Otvorit će Vam se dodatna vrata pogodnosti od sniženih cijena trajekta za vrijeme promocija, preko sniženih cijena aranžmana za pojedine hotele i vile na jadranskoj obali, pa do popusta u restoranima i caffeima gdje se možete skloniti od vrelog sunca i sa porodicom uživati u ukusnim morskim plodovima. Uz dodatne zanimljive ponude koje Vaše ljeto može učiniti zanimnljivijim za cijelu porodicu, Mastercard ćete zapamtiti kao najbitniji faktor olakšanja onog težeg dijeta godišnjeg odmora i najjednostavniji način da se na moru zaista opustite jer su rješenja svedena na jednu karticu u Vašem džepu.