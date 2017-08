Atrakcija koju u hercegovačkom kršu nadomak Trebinje gradi Rodoljub Drašković nikog neće ostaviti ravnodušnim. Cijeli splet zanimljivih sadržaja, bazena, adrenalinskih atrakcija i ugostiteljskih objekata zabavit će vas cijeli dan, ali sve to nije više od desetog dijela "grada u gradu" kojeg ovaj uspješni poslovni čovjek stvara.

Atrakcija koju u hercegovačkom kršu nadomak Trebinje gradi Rodoljub Drašković nikog neće ostaviti ravnodušnim. Cijeli splet zanimljivih sadržaja, bazena, adrenalinskih atrakcija i ugostiteljskih objekata zabavit će vas cijeli dan, ali sve to nije više od desetog dijela "grada u gradu" kojeg ovaj uspješni poslovni čovjek stvara.

Svaki tobogan ima svoje ime i osobu koja se brine za sigurnost

Već sada zapošljavaju više od 120 radnika

Već ima porodica koje ovdje provode svoj godišnji odmor

Jednog vrelog avgustovskog dana, kad je živa u termometru dosezala 40. podiok ekipa portala Klix.ba zaputila se na jugoistok Bosne i Hercegovine, da isporba sve ono što su građevinci neumorno stvarali zadnjih mjeseci, a što se već procjenjuje na investiranih 25 miliona KM.Na ulazu u Grad Sunca dočekala nas je njegova menadžerica Tamara Ratković, djevojka iz Trebinja, ponosna da u njenom gradu nastaje nešto tako veliko, još ponosnija što je ona važan dio toga."Ulazna građevina osim biletarnice, obuhvata 19 apartmana, prodavnice, kancelarije uprave te ambulantu koja je neophodna na jednom ovakvom mjestu", krenula nam je pojašnjavati Tamara korak po korak sadržaje Grada Sunca, vodeći nas prema prvom bazenu.Prvi bazen od šest bazena u parku nosi ime Omladinsko jezero i to je najveća vodena površina u Gradu Sunca, tu je adrenalinski stepen zabave na najnižem nivou i tu obično bude uvijek najviše roditelja i djece. Kako ulazite dublje u park tako se redaju atraktivniji sadržaji, tobogani sa višim stepenom adrenalina."Svaki tobogan ima svoje ime te upustvo za upotrebu, preporučuje se poseban položaj tijela što se treba ispoštovati za veću sigurnost. Na svakom toboganu stoji redar sa pravilima, sve mimo upozorenja posjetioc radi na sopstvenu odgovornost. Najviši tobogan trebao je biti visok 21 metar, ali mislim da je na kraju ispao čak 24 metra. Najvažnije stvari na našem aqua parku su bezbjednost i higijena, mnogo vodimo brige oko toga", jasna je Tamara Ratković i to se stvarno vidi jer uz svaki bazen primjetit ćete spasioce, iako niti jedan bazen nije dublji od 180 centimetara.Kako što je to uobičajeno različito je radno vrijeme pojedinih sadržaja, oni zahtjevniji, namijenjeni mladima kreću sa radom kasnije, jer se mladi kasnije bude i kasnije dolaze na bazene u odnosu na npr. roditelje sa djecom.Pored bazena gledamo gradilište hotela koji će nositi ime Panorama ili Vidikovac, tek će odlučiti, a zgrada će imati još tri sprata u odnosu na ova do sada sagrađena. Hotel će biti najluksuzniji sadržaj parka, nešto niže je Galija, koja će biti završena već za dva mjeseca, a u njoj je planiran wellness centar."Trenutno se hrana služi u dva objekta, obično je to ono što nazivamo brza hranom, kasnije će doći luksuzni restorani. Postoji VIP objekat i on se od drugih prostora razlikuje po karti pića, na ostalim od alkoholnih imate samo pivo, a ovdje možete popiti i nešto jače, posebno domaća, autohtona vina", kaže nam naša sagovornica.Malo je prostora u kopnenom dijelu ovog regiona koji mogu konkurisati ovom vodenom parku, vjerovatno je u Bosni i Hercegovini ovo bez premca najatraktivniji sadržaj ovog tipa. Za Trebinje je on posebno bitan jer već u ovoj početnoj fazi zapošljava više od 120 radnika.Broj radnika će porasti kad se u samom vodenom parku sagrade još četiri velika objekta, a svake sezone će se sigurno na sezonskim poslovima zaposliti još 200 ljudi. Zahvaljujući sjajnom hercegovačkom vremenu park može da radi najmanje pet mjeseci godišnje."Do sada je sagrađeno samo 10 posto od onoga što je Rodoljub Drašković planirao, od ukupno 800 hektara, sada je u funkciji 80. Planirani su još varoš čaršija sa trgom i 460 tipskih vila, sportski sadržaji te u posljednjoj fazi plantaže autohtonih vrsta voća", kaže nam Ratković.Cijene samo na prvi pogled izgledaju skupe. Za djecu do sedam godina ulaz je besplatan, za one malo starije, od sedam do osamneast godina plaća se 15 KM, a za odrasle je dnevna ulaznica 20 KM. Od naredne godine bit će i sezonske karte. Dino park sa 15 replika dinosaurusa i splash safari za djecu se dodatno plaća i on radi samo od 18 sati te za njega morate izdvojiti 10 KM. Plaćanjem ulaznice dobijate besplatan parking, ležaljku, suncobran... Ugostiteljska ponuda je odlična, sve je prepuno naravno domaćih Swisslion proizvoda, od sokova do sladoleda."Već imaju slučajeve da porodice iz Podgorice dolaze sedam dana na godišnji odmor u Grad Sunca, dolaze ljudi iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, okolnih zemalja, građani Trebinja, a tek od naredne sezone kreću ozbiljnije marketinške kampanje i turističke ponude", zaključuje naša domaćica u sjajnom Gradu Sunca, njegova menadžerica Tamara Ratković.Vrijeme prolazi brzo kad je čovjek okružen mnoštvom sadržaja te zaista uslužnim i profesionalnim osobljem, još uz to ako malo pripazite na detalje koji nisu toliko do samog vodenog parka, koliko do lokalne zajednice ili vas samih, bit će vam sjajno.I sada, kao i u vrijeme prije svečanog otvaranja, kad smo prvi put bili u Gradu Sunca silazak sa magistralnog puta u Dražinom Dolu nije obilježen, pristupna saobraćajnica se na manjem dijelu tek trebala asfaltirati, a važna je i sitnica da ne smijete zaboraviti ponijeti papuče. Na plus 40 stepeni umjetna zelena trava koja prekriva sve prostore između vodenih sadržaja postaje toliko vruća da je teško prohodna za bosu nogu. Sve ostalo je bez greške.