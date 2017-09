Selo Kotezi na obodu Popova polja, koje u medije dolazi često zbog požara koji obično ljeti divljaju tim krajem, među svojim zidinama krije ostatke možda i jedne od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini. Džamija Muje Kotezlije iz 15. stoljeća nacionalni je spomenik naše zemlje, ali danas nažalost potpuna ruševina.

Selo Kotezi na obodu Popova polja, koje u medije dolazi često zbog požara koji obično ljeti divljaju tim krajem, među svojim zidinama krije ostatke možda i jedne od najstarijih džamija u Bosni i Hercegovini. Džamija Muje Kotezlije iz 15. stoljeća nacionalni je spomenik naše zemlje, ali danas nažalost potpuna ruševina.

Selo Kotezi nalazi se na početku ceste koja kroz Popovo polje od Ljubinja vodi ka Trebinju. Pregršt kamenih objekata u klasičnom hercegovačkom kršu i pogled na veliko polje u daljini. Selo je posljednjih godina nosilo i priču o dvije starice, jedine njegove stanovnice, koje čuvaju Koteze, njegovu crkvu i džamiju. U vrijeme kad je nedavno naša ekipa došla u Koteze nismo zatekli nikoga, moguće da su ljetni požari otjerali iz sela i njegove posljednje stanovnice.



U vrijeme osmanlijske vladavine Kotezi su se nalazili u sastavu Ljubinjskog i Trebinjskog kadiluka. Osim džamije i mekteba, knjige pišu da je selo imalo i dvije javne čatrnje, tri kule i više čardaka i stambenih zgrada. Prije tristo godina imali su prenoćište i trgovinu, a prije Drugog svjetskog rata i više od pet stotina stanovnika. Danas su ostale samo ruševine, prazne stare kuće i džamija drugačijeg izgleda i jedinstvene priče.



"Džamiju je, prema narodnoj predaji, podigao Kotezlija Mujo, najvjerovatnije u drugoj polovici 15. stoljeća. Kaže se da je on, po osvajanju Hercegovih zemalja, od sultana ovlašten, iz poreza erazi-emirije stanovnicima podijeljenih parcela Popova polja ovu džamiju napravio. Džamija je u dimenzijama 7,70 puta 10,10 i imala je četverostrešni pokrov od kamenih ploča, baš kao i njegov produžetak iznad trijema s uobičajenim sofama. I mektepsku je kućicu napravio i jedan majušni, skromni imamski stan", o džamiji u Kotezima je napisao publicista Ibrahim Kajan.



Od svega toga i sada postoji poneki zid, piše dalje Kajan, iza mihrabskog zida, u greblju, bit će da je njegov mezar ograđen kamenim pločama s omanjim bašlukom bez natpisa. Umjesto klasične munare, džamija u Kotezima ima jednu jedinstvenu kakvu ne viđate svaki dan, omanju, valjkastu, odvojenu od džamijske zgrade i podignutu na široki kameni zid. Do nje se uspinje kamenim stepenicama, dobro učvršćenim i uglavljenim poput suhozida.



Hivzija Hasandedić, najveći hroničar zbivanja tog doba, ali i islamske arhitekture u Hercegovini, za džamiju u Kotezima je napisao da arhitekturom nema slične u našoj zemlji, ali i naveo da je u njoj klanjao 1939. godine Fehim ef. Spaho, tadašnji reisu-l-ulema.



Džamija je prvi put značajno oštećena za vrijeme ustanka u Hercegovini, u periodu od 1875. do 1878. godine, srušen je krov, a i zidovi su bili oštećeni. Kasnije je, kažu, bila fino obnovljena. Potpuno je stradala 1942. godine kad je s nje skinut krov, a porušen je i mekteb. Od te godine džamija je van funkcije, a od 1950. je pod određenim odlukama zaštite države.



Ipak, na tom mjestu, osim table koja vam navodi da je objekt nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, ne možete naći ništa što je ova država ili neki njen niži nivo vlasti učinio da zaštiti džamiju. O njoj sada svjedoče pokoji tekst u medijima i priče da je nastala na samom početku dolasaka islama u ove krajeve.



Kotezi, iako kriju ovaj vrijedni spomenik, nisu dio nijedne turističke rute, posjećuju ih nažalost samo dokoni novinari i fotoreporteri, željni drugačijih priča i kadrova, svjesni činjenice da džamija u Kotezima pamti vremena kad je politička geografija ovih prostora izgledala drugačije, a selo bilo puno života.



U Koteze bi možda prije svega trebalo dovesti ljude, one putnike namjernike koji mogu cijeniti građevinu i njen historijski značaj. Kasnije bi njena obnova bila mnogo lakša, a slika ovog kraja potpunija.