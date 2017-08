Nema ljepšeg ambijenta za odmor od Bijelih Voda. Kažu to svi oni koji vikende provode u ovom "zemaljskom raju" na Krivoj Dragi u općini Pale u Federaciji BiH, mjestu gdje planinski zrak i gusta šuma ublažavaju vrelinu ljetnih dana.

