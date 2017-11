Za one koji žele provesti savršen odmor i uživati u suncu i kupanju, Maldivi definitivno trebaju biti u vrhu liste, a posebno se ističe luksuzno odmaralište Grand Park Kodhipparu.

Iako su putovanja na ovako udaljene destinacije naporna, ljepote Maldiva to nadoknađuju. U odmaralištu Grand Park Kodhipperu vas dočekuje ljubazno osoblje, zbog kojeg se osjećate kao kod kuće. Potom vas osoblje vodi do vile, jedne od šest koje se nalaze u odmaralištu, a izgrađene su iznad okeana.



Jedna od vila nazvana Ocean Pool Villa sastoji se od velike sobe s bračnim krevetom, a unutra je i stolica s naslonjačem za ruke. Posjeduje kupatilo s tušem i velikom kadom, kao i stakleni dio na podu koji je osvjetljen, tako da možete vidjeti ribe u okeanu a da ne morate ni izaći iz apartmana.



Klizna vrata vile vode na drvenu terasu sa ležaljkama, sofom i ljuljačkom i bazenom. Dvije stepenice vas dijele od okeana savršenog za ronjenje, a nakon izlaska iz vode je na raspolaganju vanjski tuš od bambusa.



Pored ove vile se nalaze još Beach Villa i Lagoon Villa, kao i Grand Residence vila namijenjena za četvero ljudi ili više, dok su ostale idealne za parove.



Odmaralište je prelijepo, posjeduje plaže od bijelog pijeska, voda je kristalno čista, a sve dodatno uljepšavaju palme, egzotično voće i školjke.



Gosti vole provoditi vrijeme u Breeze Baru, gdje uživaju u ukusnim pićima od kojih su popularni maldivski kokteli. Gosti mogu naručiti nargilu, kao i različite vrste vina. Bar je opremljen velikim stolicama, dok su na raspolaganju čak i kreveti te plutajuće stolice za uživanje u vodi. Hrana je također veoma ukusna.



Restoran The Edge također nudi savršenu hranu, a gosti mogu često vidjeti delfine.



U odmaralištu postoji salon ljepote, kao i soba za relaksaciju s bogatom ponudom tretmana.