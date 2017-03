Od spomen obilježja "Ledena kolona" na Grepku, sarajevski planinari su u organizaciji PD "Energoinvest" pohodili na Jahorini vrh Sjenište na 1.910 metara nadmorske visine.

Od spomen obilježja "Ledena kolona" na Grepku, sarajevski planinari su u organizaciji PD "Energoinvest" pohodili na Jahorini vrh Sjenište na 1.910 metara nadmorske visine.

Tokom četverosatnog pješačenja do jahorinskog vrha, pravcem Grebak- Kiprovice-Vlačezi-vrelo Hlađenac - Sjenište planinari su jučer imali sve zimsko-proljetne vremenske prilike koje se u prirodi, posebni na planini, najbolje osjete.



Sunce, oblaci, mirno i toplo vrijeme, a onda pri vrhu jaki udari vjetra, smjenjivali su se tokom uspona do Sjeništa. Uživali su ljubitelji prirode na odmorištima u planinskom suncu na kojem su prvi kaćuni i visibabe pokazale dolazak proljeća. Predjeli koji se pri usponu do Sjeništa pokazuju su unikatni. Vide se Treskavica, Lelija, Zelengora, Volujak, Maglić, Bioč, Ljubišnja, Romanija, Trebević, te jahorinski Klek i Obrovac. A u daljini i vrhovi Durmitora.



I upravo zbog takvog vidokruga i ljepote predjela kroz koje se prolazi i gdje se na jahorinskom platou šumske staze smjenjuju s prostranim livadskim padina ukrašenih brezištima, čija šarena crno-bijela stabla se stapaju s prostorom unaokolo također prošaranim snijegom, suhom travom i grmovima borovnica, ova planinarska ruta je po mnogo čemu drugačija od ostalih. Dobar dio kretanja do Sjeništa od Grepka vodi iznad ratnog "puta spasa" kojim je Goražde imalo jedinu vezu sa Sarajevom i teritorijama pod kontrolom Armije Republike BiH. Bio je to jedini način da stanovništvo Goražda dobije osnovne životne namirnice i lijekova, a branitelji municiju. Desetine hiljada ljudi prolazilo je stotine kilometara teško prohodnih puteva i vrleti, a stotine ih je na tom putu umrlo od hladnoće, poginulo u zasjedama i od mina. I jučerašnje pješačenje bilo je prilika za podsjetnik na ratna preživljavanja, odbranu i puteve do nezavisnosti BiH, a jedan od njih je bio preko Grebka, danas obilježen spomenikom simboličnog naziva "Ledena kolona".



Najmlađa učesnica jučerašnjeg pohoda bila je 10-godišnja Zara, a najbrži uz planinare bio je smeđi koker španijel Laki kojeg su njegovi vlasnici poveli na "planinarenje". On je napravio posebnost pri usponu na vrh, izašavši na 1.910 metara nadmorske visine "u navezu". Zbog jakih udara vjetra, vlasnik ga je vezao uza se, kako ga vjetar ne bi otpuhao. A onda, kratko nakon silaska s vrha Laki je ponovo slobodno trčkarao među 43 planinara prateći i čelo i začelje kolone.



Vodiči iz PD "Energoinvst" na subotnjem pohodu do Sjeništa bili su Hasna Smječanin, Sanja Korać i Zaim Aljičević.



Nakon sedmosatnog uživanja u pješačenju, otkrivanju novih staza i predjela na Jahorini i iskustva planinskog uspona po snijegu uz jake udare vjetra, koji su na momente stvarali utisak da će biti teško ostati na nogama, u povratku se zapjevala i sevdalinka "Haj, kolika je Jahorina planina"... i zahvalnost organizatorima i vodičima za aktivan odmor u planini.