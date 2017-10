Gosti iz BiH sve više ljetuju u Makarskoj, brojniji samo Poljaci

Foto: EPA-EFE

Prema podacima makarske Turističke zajednice u gradu podno Biokova trenutno boravi 1.200 gostiju, uglavnom u hotelima. Stotinjak stranih gostiju odmara u privatnom smještaju, najčešće u vilama s bazenima.

Prema podacima makarske Turističke zajednice u gradu podno Biokova trenutno boravi 1.200 gostiju, uglavnom u hotelima. Stotinjak stranih gostiju odmara u privatnom smještaju, najčešće u vilama s bazenima.

Po podacima Turističke zajednice, BiH je na drugom mjestu po broju posjetitelja u Makarskoj (29.412) što je za 5 posto više od 2016. godine kad ih je bilo 28.146. Po broju noćenja su treći (133.897) i to je za 2 posto više od 2016. godine (131.013).



Njemačka je zauzela drugo mjesto po broju noćenja i treće po broju posjetitelja odnosno dolazaka. Nijemci bilježe porast noćenja za čak 12 posto i ukupan zbroj njihovih noćenja iznosi 154.556 (138.336 za 2016) i dolazaka za 14 posto ( 21.496 ), pogotovo u predsezoni i posezoni.



Hrvatskih turista u Makarskoj je ove turističke sezone bilo 13.346, što je za 2 posto manje nego 2016. godine, kad ih je bilo 13.689.



Najveći broj noćenja je ostvarili su državljani Poljske, i to 267.521, što je povećanje od 24 posto u odnosu na 2016. godinu, kad je bilo 216.346 noćenja ostvarenih u 9 mjeseci. Dolazaka je bilo 37.050 što je također povećanje od 24 posto u odnosu na 2016., kad ih je bilo 29.874.



Po statističkim podacima Turističke zajednice, gosti su Makarskoj prosječno borave 6,2 dana.



Do kraja septembra u Makarskoj ostvareno je naime 1.451.932 noćenja što je povećanje od 12 posto u odnosu na 2016. godinu, kada je za isto razudoblje bilo ostvareno 1.299.362 noćenja. U prvih devet mjeseci u Makarskoj je ostvareno 234.959 dolazaka što je za 13 posto više nego u istom razdoblju 2016. godine, kada je bilo ostvareno 207.494 dolazaka.