Ukoliko godišnji odmor planirate provesti u Bosni i Hercegovini, to ne znači da morate ostati u svom mjestu i žalovati. Naša zemlja ima dosta toga za ponuditi kada je riječ o turističkim atrakcijama kojima su najviše oduševljeni turisti iz inozemstva.

Ukoliko godišnji odmor planirate provesti u Bosni i Hercegovini, to ne znači da morate ostati u svom mjestu i žalovati. Naša zemlja ima dosta toga za ponuditi kada je riječ o turističkim atrakcijama kojima su najviše oduševljeni turisti iz inozemstva.

Divlje, netaknuto i bogato

Vodopad Kravice

Foto: Klix.ba

Neum (Foto: Klix.ba)

Opuštanje uz zelenilo

Park prirode Tajan (Foto: Klix.ba)

Park prirode Blidinje

Hutovo Blato

Jedina prašuma

Perućica

Prokoško jezero

Historija, kultura i zabava

Preporučujemo vam nekoliko destinacija na kojima možete imati odmor iz snova.Janj je rijeka u općini Šipovo koja predstavlja u čijem se kanjonu nalaze mnogobrojna sela. Kanjon rijeke je zaštićeni prirodni rezervat. Na devet kilometara od grada nalaze se, dolina duga blizu jedan kilometar, gdje se Janj razljeva u mnogobrojne potočiće koji se nakon nekoliko kilometara spajaju. Janjski otoci su popularno turističko izletište.svake godine privuče hiljade turista. Udaljen je 40 kilometara od Mostara, a izgledom podsjeća na slapove Nijagare. Možete plivati, voziti kanu, uživati u raftingu i zvukovima vodopada i prirode. Tu je i mala pećina u kojoj možete vidjeti stalaktite od kalcijkarbonata.Zaljubljenici u divlju i netaknutu prirodu oduševit će se, jednom od najvećih pritoka Neretve. Njen kanjon je dug 26 kilometara i stanište endemskih vrsta životinja i biljaka. S obzirom na to da izvire na 1.120 metara nadmorske visine, a ulijeva sa na 320 metara, idealna je za planinare, ribolovce i one hrabre koji se žele zabaviti i doživjeti nešto novo.Ako ste ipak ljubitelj slane vode, uvijek možete posjetitii uživati u Jadranskom moru i mediteranskoj klimi. Iz godine u godinu ovaj bh. gradić nudi sve veći broj aktivnosti za zabavu na vodi.Za one koji vole istraživati prirodu, vidjeti nešto novo i pješačiti okruženi zelenilom idealni su parkovi prirode Tajan, Blidinje i Hutovo blato, bh. prašuma Perućica i Janjski otoci.je zaštićeno područje zbog velikog broja endemskih biljaka, ali i životinja koje tu žive. Smješten je na tromeđi općina Zavidovići, Kakanj i Zenica. Ima veliki broj kanjona i idealan je za bicikliste i planinare.obuhvata područje planina Čvrsnice, Čabulje i Vrana. Sadrži mnoge endemske vrste biljnog i životinjskog svijeta uz dosta izvora čiste pitke vode. Ima i jezero koje se nalazi na nadmorskoj visini od 1.184 metra. Sadrži i veliki broj arheoloških nalazišta, kao i nekropolu od 150 stećaka u Dugom polju koja predstavlja Nacionalni spomenik BiH.se nalazi u jugoistočnoj Hercegovini, s lijeve strane rijeke Neretve na teritoriji općina Čapljina i Stolac. Zauzima površinu od 7.411 hektara. Posljednja je mediteranska močvara bogata endemičnim vrstama i predivnom prirodom. Nalazi se na jednom od četiri migratorna puta ptica iz sjeverne i srednje Evrope prema Aziji i najveći je rezervat močvarnih ptica u regiji.se nalazi na Sutjesci i strogo je zaštićen jer je jedna od rijetkih čuvanih prašuma u Evropi. Prepuna je prekrasnih netaknutih prirodnih prizora, a jedan od njih je i Skakavac, vodopad koji se nalazi u srcu prašume, visok više od 70 metara.Ljudska ruka nikada nije imala utjecaj na ciklus rađanje-život-umiranje biljaka i životinja u ovoj prašumi. U njoj se nalazi veliki broj stabala starih blizu 300 godina, a smatra se da je sama prašuma stara blizu 20.000 godina. Ovdje se mogu pronaći stabla visoka više od 50 metara, a trenutno najviše izmjereno visoko je 57,4 metra. Do sada je registrovano više od 170 vrsta drveća i grmlja te više od 1.000 vrsta zeljastog bilja, od kojeg su brojni endemi. S obzirom na to da je šuma vrlo gusta, u nekim dijelovima čak i neprohodna te zaštićena, posjeta je dozvoljena samo uz najavu i pratnju vodiča iz Nacionalnog parka Sutjeska.Tipovi koje vole aktivnosti u vodi imaju nekoliko opcija.se nalazi na planini Vranici i udaljeno je od centra Fojnice 22 kilometra. Okruženo je stočarskim kolibama i katunima u kojima možete odmarati i uživati u domaćim specijalitetima, ali i prekrasnom pogledu, čistom zraku i ugodnoj vodi. Glavna specifičnost ovog jezera jeste da je stanište endemske vrste čovječije ribice.Bitno je istaći da BiH nudi još mnogo toga, a svaka od ovih destinacija nalazi se u blizini većih gradova u kojima možete pronaći i druge vidove zabave te se dodatno edukovati. Prema izboru stranih turista i turističkih portala, uz navedene lokacije savjetuje se posjeta Sarajevu, Travniku, Jahorini, Trebinju, Stocu, Mostaru, Međugorju, Blagaju, Banjoj Luci, Bihaću i Tuzli.