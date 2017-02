Cassandra de Pecol iz Connecticuta na put oko svijeta krenula je 24. jula 2015. godine, a završila ga je nakon 18 mjeseci i 26 dana. Time je oborila Guinnessov rekord za osobe koje su do sada najbrže putovale u sve suverene države (plus dodatnih 11 zemalja).

Cassandra de Pecol iz Connecticuta na put oko svijeta krenula je 24. jula 2015. godine, a završila ga je nakon 18 mjeseci i 26 dana. Time je oborila Guinnessov rekord za osobe koje su do sada najbrže putovale u sve suverene države (plus dodatnih 11 zemalja).

De Pecol je putovala kao ambasadorica za mir u ime Međunarodnog instituta za mir te se sastajala s gradonačelnicima i ministrima turizma kako bi im prezentovala svoju deklaraciju mira.



Njeno nevjerovatno putovanje zove se "Expedition196", a oborila je rekord Yili Liu koja je proputovala svijet za tri godine, tri mjeseca i šest dana.



Na putovanja je potrošila 10.000 dolara vlastite ušteđevine i 198.000 dolara koje je dobila od različitih sponzora.



Tokom putovanja je koristila 255 aviona, a cilj joj je da sadnjom drveća neutralizira "ugljični otisak" svojih putovanja.



"Teško je dobiti dozvolu da posadite drvo u svim zemljama, ali sam se trudila da to uradim u što je moguće više zemalja. Do sada sam posadila drvo u 50 zemalja, a cilj mi je da ih posadim 500", rekla je De Pecol koja će ostatak drveća posaditi nakon što se vrati s ekspedicije u Connecticut.



De Pecol se također suočava s kritikama da je u svakoj državi u kojoj je bila provela premalo vremena da bi to bilo značajno.



"Sve se svodi na dvije riječi: upravljanje vremenom", rekla je De Pecol u svoju odbranu.



Kaže da je svaka zemlja za nju bila posebno iskustvo i da je željela vidjeti koliko zna, ali i naučiti ono o čemu nije imala pojma, izaći iz sigurne zone i osjećati se ugodno u nepoznatom okruženju.