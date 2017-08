"Od svega što čovjek u životnom nagonu podiže i gradi, ništa nije u mojim očima bolje i vrednije od mostova", još davno je napisao Ivo Andrić te dodao kako su oni važniji od kuća, svetiji, općiji od hramova. Gledajući predivni Araslanagića most u Trebinju lako bismo parafrazirali i dopunili Andrića pa kazali da nema ništa ni životnije od mostova, ništa tako blisko ljudima i njihovim sudbinama, gordi i tužni, ovisni o kontekstima u kojima žive.

