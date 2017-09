Goraždani Amar i Nezir Ćamo putuju Evropom u kultnom Fiatu 750, a ove godine im se pridružila i prijateljica Adele Summer Thomson iz Australije. Gdje god se pojave, izazivaju pažnju zbog "fiće" zelene boje koji se neumorno kreće raznim cestama, gradovima i zemljama, a samo u posljednjoj turi prešao je 3.068 kilometara.

Troje prijatelja uživa u vožnji, a zahvaljujući svom automobilu doživljavaju različite avanture i upoznaju nove ljude. Njihova putovanja mogu se pratiti na Instagram profilu "#ficacrew" a do sada su prešli hiljade kilometara, bivšu Jugoslaviju uzduž i poprijeko ali i Tursku, Bugarsku, Italiju, Albaniju, Austriju i Grčku.



"Svuda smo bili i svuda nam prilaze, pitaju, zanima ih automobil. U Turskoj su mislili da je to neki ruski automobil, kad su čuli da smo iz Bosne veoma su se obradovali, svuda je jako zanimljivo i lijepo. Ja sam oduvijek volio stare automobile, zato putujemo fićom iako smo mogli brže i udobnije, ali ovo je baš avantura", priča Amar.



Zaustavljaju se tamo gdje žele i gdje im je zanimljivo ili pak gdje su prinuđeni stati kada i fićo pokaže znake umora. No i to traje nakratko jer svog popularnog fiću, njegov vlasnik Amar Ćamo poznaje "u dušu". Iako Amar godinama živi u Australiji gdje studira geodeziju, mnogi automehaničari mogu mu pozavidjeti na odličnom poznavanju rezervnih dijelova i svega što je potrebno za fiću koju je inače kupio u Čajniču.



Amar kaže da obavezno na putovanja nose set rezervnih dijelova od gumigelinga i remenova do najsitnijih detalja i kad god je potrebno brzo reaguju.



"Ovaj put smo prošli odlično. Samo su nam jednom obje gume pukle u isto vrijeme, bili smo pored mora i otvorili šator tako da je i to bilo zanimljivo. A stara auta imaju karakter", kaže Amar.



Dodaje da je fića već oblijepljena naljepnicama iz skoro svih zemalja koje su prošli, osim Bugarske čija je naljepnica bila prevelika da se zalijepi na fiću. No tamo su doživjeli drugu avanturu. Kada su stali da napune gorivo i u blizini ugledali mali avion nisu odustali dok nisu ubjedili vlasnika da ih "provoza" jedan krug.



I taj let avionom bio je doživljaj, pričaju, baš kao i sva druga putovanja fićom koja su i ovo ljeto učinila posebnim. Nezir je bio zadužen za muziku i navigaciju koja bih ih često odvela u drugom, nepoznatom pravcu, a Adele za pasoše i ponekad jutarnje kafe.



"Sve je bilo izvrsno, odlično smo se zabavljali, divni ljudi su ovdje, cijelo vrijeme", kaže Adele, koja jednako uživa u Melburnu ili u Tišinama kod Goražda gdje su je na svojoj vikendici u BIH ugostili njeni prijatelji sa fakulteta.