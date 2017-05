Prva noćna utrka, Merkur Run4lifestyle večeras u Sarajevu

U Sarajevu će večeras biti održana prva noćna utrka u historiji grada Sarajeva, Merkur Run4lifestyle koju organizuje nevladina organizacija "Marathon" Sarajevo pod pokroviteljstvom Merkur BH osiguranja.

Riječ je o utrci dugoj 10 kilometara, koja će proći kroz najljepše dijelove Sarajeva, sa početkom u 20 sati ispred BBI centra.Na utrku su dobrodošli kako profesionalni atletičari, tako i rekreativci starosne dobi iznad 10 godina, a očekuje se učešće ukupno oko 700 učesnika. Po uzoru na najbolje svjetske prakse, svi učesnici će dobiti poklon majicu, broj sa čipom za mjerenje vremena, flourescentne narukvice, osvježenje i razne poklone sponzora utrke prilikom prolaska kroz cilj, a finišeri utrke će osvojiti i specijalnu medalju.NVO Marathon i Merkur BH osiguranje najavljuju dobru zabavu i priliku za trkače da dožive jednu novu atmosferu utrke u kakvoj nisu imali priliku sudjelovati ranije u Sarajevu, a svrha projekta je promocija zdravog i aktivnog života naših sugrađana. Upravo na ovoj ideji se zasniva i poslovni koncept generalnog sponzora Merkur BH osiguranja, koji posredstvom sestrinske kompanije Merkur Lifestyle aktivno radi na promociji zdravog životnog stila."Odziv je fantastičan i veoma nas raduje ovako veliki broj učesnika te prije svega ogroman entuzijazam oko ovog sportskog i društveno odgovornog projekta. U Sarajevo će doći i mnogo gostiju kako bi bili dio ove manifestacije koja doprinosi razvoju grada Sarajeva ali i cijele zemlje jer ćemo imati i određeni broj stranih učesnika. Na trci će biti prisutni i gotovo svi najbrži trkači i trkačice iz cijele Bosne i Hercegovine međutim preko 90 posto trkača će biti rekreativni trkači koji su vrijedno i marljivo trenirali da budu dio ove pozitivne i lijepe priče. Ovom prilikom se želim zahvaliti svim partnerima koji su nas podržali kao i vlastima i institucijama koje su pomogle održavanje ove manifestacije koja je iz logističkog i sigurnosnog aspekta veoma zahtjevna", rekao je Erol Mujanović iz Udruženja "Marathon" Sarajevo.Velika atrakcija i u ovoj utrci će biti polaznici iz škole trčanja "Klix" Sarajevo kojih će preko 100 uzeti učešće, vrijedno se pripremajući za sarajevski polumaraton koji će se tradicionalno održati u septembru ove godine.Svi učesnici koji su se registrovali online i uplatili kotizaciju do 17. maja mogu podići svoj startni broj i poklon paket, danas, od 12 do 20 sati i u petak, 19. maja, od 11 do 15 sati na štandu NVO "Marathon" (III sprat BBI Shopping Centra).Trasa utrke prolazit će kroz najljepše dijelove grada Sarajeva sa sljedećom rutom: BBI Centar,Ulica Maršala Tita, Musala, Obala Kulina bana, Vijećnica, Sebilj, Vječna vatra, BBI centar (3 identična kruga). U ovim dijelovima grada će saobraćaj biti parcijalno obustavljen u petak, 19. maja od 19 do 22 sata.Nakon trke, rezultati će biti objavljeni na web stranici udruženja Marathon