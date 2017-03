Članovi fočanskog planinarskog-speleološkog društva Vučja stopa se već duži period pripremaju za osvajanje Mont Blanca na Alpama. Cilj im je do polaska da se popnu na 10 najvisočijih vrhova BiH.

Proteklih dana su se popeli na vrh Bjelašnice i Vrana. U pohodu na Bjelašnicu je učestvovalo 10 članova društva. Vrijeme je bilo dobro do pred sami vrh kada su ih dočekali magla i udari vjetra od 80 kilometara na sat. Ipak, to ih nije spriječilo da osvoje vrh na visini 2.067 metara.



U pohodu na Veliki Vran, najviši vrh planine Vran, učestvovalo je devet planinara. Uvjeti su bili mnogo ekstremniji nego na Bjelašnici.



"Udari vjetra bili su preko 100 kilometara na sat, al to nas nije omelo da uživamo u pogledima na Čvrsnicu, Prenj, Blidnjsko jezero i ostale hercegovačke planine, a u daljini smo mogli da vidimo i Maglić", kazali su fočanski planinari.



Planina Vran ima četiri vrha koja su visoka više od 2.000 metara, a oni su se popeli na najviši Veliki Vran koji se nalazi na 2.074 metara nadmorske visine.



Polazak iz Foče za Francusku planiran je 28. augusta, a uspon će trajati četiri dana. U planu im je da se popnu na vrh Aiguille du Midi