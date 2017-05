Jutro! Lakiram nokte, imam friz za šiz i stižem za pet minuta. Iscooliraj se dok ja kafenišem i trzni me kad šokiram račun. Kontaš?! Ako ne, no frks, ljubim te i grlim. Furam svoj fazon, a to je vrh vrhova!

Ova priča opisuje vašu svakodnevnicu, ili je scenarij malo drugačiji? Bitno je da imate veliki izbor a priču ćete svakako kreirati sami. Pa tako sve što mislite i osjećate a želite podijeliti sa svojim prijateljima, porodicom ili partnerom, putem Viber komunikacije od sada možete i zahvaljujući originalnim dm Viber stickerima.

Inicijator "Viber ideje"u dm koncernu, dm drogerie markt BiH, pokazao je da o svojim postojećim ali i potencijalnim kupcima misli i kada nisu u šopingu. Slijedeći trendove sve popularnije online komunikacije dm je svim korisnicima Viber aplikacije odlučio pokloniti seriju simpatičnih dm stickera.



Od danas besplatno downloadujte 24 dm Viber stickera i obogatite svoju Viber komunikaciju. Zanimljive poruke, kreirane za različite svakodnevne situacije, potvrđuju da dm u svakom trenutku zna kako se osjećate, a na vama je da to rado podijelite sa drugima. Uživajte u tome!