Bliži se 27. august i početak velike Tuzlanske biciklijade.

Biciklistički klub Tuzla, VW Nipex i ostali prijatelji projekta pozivaju sve zainteresovane da se prijave online najdalje do subote u 18:00 sati putem linka Očekuju da će ova šesta po redu Biciklijada biti najveća i najbolja do sada.Mole se svi da zbog velikog broja prijavljenih dođu što je moguće prije starta koji je planiran od 11 sati. Svakog učesnika očekuje poklon paket koji se sastoji od majice, energetske čokoladice, boce vode i startnog broja sa nagradnim kuponom (do isteka zaliha). Svi učesnici koji žele, mogu sudjelovati u nagradnoj igri i imaju mogućnost nakon Biciklijade osvojiti jednu od vrijednih nagrada. Organizatori su se pobrinuli da nagradni fond bude zaista veliki, a neke od 50 nagrada koje će biti podijeljenje su: vikend za dvoje na Zlatiboru, bicikli, sportska kamera, Bluetooth zvučnik i mnoge druge.Osim glavnog događaja pripremili su biciklijadu za najmlađe, prezentaciju vozila i opreme specijalne policije MUP-a TK, besplatan servis za bicikle posjetilaca i još mnogo poklona sponzora."Biciklistički klub Tuzla zalaže se za zdrav način zabave cijele porodice, a vožnja bicikla te druženje na otvorenom su idealna prilika za to. Zato u nedjelju 27. augusta odaberite plato Stupine Tuzla mladi i stari u voljenom gradu svi na biciklijadu", stoji u pozivu na biciklijadu.