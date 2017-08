Pozitivan stav produžuje život, a 90-godišnja bakica iz Moskve to dokazuje

Foto: HumansOfNewYork/Instagram

Nedavna studija objavljena u časopisu Nurses’ Health i provedena na uzorku od 70.021 žena pokazala je da optimistični ljudi kasnije umiru od onih čije su glave pune negativnih misli.

Fotografija 90-godišnje gospođe na stranici "Humans of New York" je oduševila sljedbenike, kako odličnim outfitom, tako i savjetima za dug i sretan život.



"Imam 90 godina, ali osjećam se kao da imam 50", izjavila je gospođa u bijelom, koja živi u Moskvi.



"Nikad se ne žalim. Uvijek kažem ljudima - kreni od onoga što imaš, a ne što želiš. Jednostavno sam sretna što sam živa", objasnila je starica.



Tvrdi kako dobru liniju održava plesom i vrućim spojevima.



"Svaki dan plešem dva sata i imam dečka koji se zove Alexander. Razmjenjujemo knjige. Čak ni ne znam koliko ima godina", izjavila je 90-godišnja gospođa.



Također je poručila kako je važno pratiti zbivanja u svijetu i "oštriti" mozak knjigama.



Neke međutim bakice smatraju da su dogurale do stote izbjegavanjem braka i muškaraca, a drugi tajnu dugovječnosti povezuju s časicom alkohola dnevno.



Japanski stručnjaci pak tvrde kako je tajna dugovječnosti u jednom obroku dnevno i to po mogućnosti večera, dok su genetičari iz Bostona otkrili kod osoba koje su prešle stotu rijetke inačice kromozoma 4 i 7 koje su, osim s dugovječnošću, povezane i s manjim rizikom od srčanih bolesti i Alzheimera.