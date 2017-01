Bosna i Hercegovina je biserna zemlja po količini i čistoći vode. Veliki dio tih voda su umjetna jezera nastala izgradnjom brana na uskim koritima rijeka. Jedno od tih jezera je i Jablaničko, umjetna hidroakumulacija na rijeci Neretvi.

Bosna i Hercegovina je biserna zemlja po količini i čistoći vode. Veliki dio tih voda su umjetna jezera nastala izgradnjom brana na uskim koritima rijeka. Jedno od tih jezera je i Jablaničko, umjetna hidroakumulacija na rijeci Neretvi.

Prostire se od Jablanice do Konjica te od Jablanice sjeverozapadno prema južnim dijelovima općine Prozor-Rama.Brana visine 80 metara čini da ovo jezero ima maksimalnu dužinu blizu 30 kilometara i površinu od 1.440 hektara. Najveća dubina mu je 80 metara, a oscilacije vodostaja su i do 25 metara.Sve su to podaci vezani uz jednu akumulaciju, a njom je zaustavljena nemirna i hirovita rijeka Rama, hladna i divlja rijeka Neretva, potopljeni su dijelovi imovine i naselja uz njihov stari tok.Uslijed slabijih padalina i slabijeg dotoka vode, ova kao i sve slične akumulacije, u naglom su opadanju vodostaja zbog proizvodnje električne energije.U Ustirami i Gračacu, u općini Prozor-Rama, ostalo je samo korito rijeke Rame, koja je svojom snagom stoljećima urezivala svoje korito u okolni teren i samo mrtva priroda nastala je stajanjem vode umjetnog jezera.Mrtva, bezlična, strahovita priroda, kojoj je jedina ljepota hladna rijeka Rama.U videu i fotogaleriji pogledajte kako izgleda kada se povuku vode i pokažu svoje riječne i jezerske dubine.