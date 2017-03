Proizvođač sportskih automobila Bugatti u saradnji sa dizajnerom Palmerom Johsonom proizveo je luksuznu sportsku jahtu u okviru serije Niniette.

Bugatti je na projektu kreiranja ove zapanjujuće jahte radio od 2015. godine.



Luksuzna jahta je ponuđena u tri veličine trupa, i to od 12,8 metara, pa sve do 26,8 metara. Početna cijena za najmanju od ponuđenih jahti je oko dva miliona eura. Jahta srednje veličine, PJ63 Niniette, s luksuznom ponudom za do četiri putnika, plus posada, košta 3,25 miliona eura.



Budući kupac može da računa na obilje luksuza, a ljubitelji brzine također mogu uživati jer jahta može dostići brzinu od 38 čvorova.



Estetski je jahta urađena u dvije boje sa detaljima inspirisanim Bugattijevim automobilima poput Type 57C Atalante.



Navodno su već prvi kupci pokazali interes za kupovinu jahte.