U ovoj zemlji, a i šire, nema ništa slično Počitelju. Izuzetan kamani dragulj, arhitektonsko djelo nemjerljive vrijednosti koje na stijeni ispod širokog plavog neba gleda u modrozelenu Neretvu. Scena je to na koju je teško ostati ravnodušan, zbog koje i pored svih problema o kojima smo više puta pisali i devastacija raznih vrsta, Počitelj i dalje privlači hiljade turista dnevno, skoro u toku cijele godine.

Za taj pozitivni paradoks posebno su zaslužne dvije počiteljske osobitosti, karakteristike koje ga izdižu i danas kad je mnogo toga oko njega loše. Počitelj je apsolutno jedinstven, teško uporediv sa bilo kojim drugim spomenikom i malim gradom u regiji. U izuzetno malom prostoru, opasanom zidinama, na svakom koraku imate neku atrakciju, niz kula, fortifikacija, medresa, hamama, prelijepu i jedinstvenu džamiju...



Počitelj je spomenik na otvorenom, učionica historije ispod čempresa, u kamenu sačinjen presjek posljednjih skoro hiljadu hercegovačkih godina. Nisu bez razloga najčuvenije naše umjetničke kolonije bile stacionirane u Počitelju. Dolazili su slikari, pjesnici, dramski umjetnici...



Drugi i jednako bitan faktor je što se Počitelj se za razliku od brojnih naših drugih vrijednih spomenika nalazi na samom magistralnom putu i to jednom od najprometnijih, kojim dnevno prođe hiljade i hiljade vozila. I bez ikakvog marketinga, reklama na stranim televizijama, časopisima i sajmovima, u Počitelj godišnje dođe hiljade turista. Da naši turistički radnici bolje stoje sa statistikom, svi bi se iznenadili o kojim je brojevima riječ. Kako bi tek bilo da ovaj historijski gradić uklopimo u ozbiljne turističke strategije, marketinške kampanje i od njega napravimo moderan brend.



Počitelj je poseban i po tome što u njega možete i slučajno doći, bez namjere. Vozeći se prema ko zna kojoj lokaciji, ostanete bez teksta kad iza jedne oštre krivine ugledate sklad boja i oblika, uokvirenu sliku grada spomenika. Poredite to s obližnjim Blagajem u koji se morate posebno zaputiti ili prelijepom pećinom Vjetrenicom u Popovom polju, od koje zastaje dah, ali koju 95 posto onih koji su željeli nisu vidjeli, jer je trebate bar sat vremena tražiti između kraških brda. Počitelj dobijete na dlanu, skoro pa i ne htijući.



Počitelj je i danas skoro isti kao i prije tri ili četiri stotine godine. Niko nije bio toliko lud i nepromišljen da gradi nešto mimo vremena i prostora. Danas kada dođete, možete hodati istim onim ulicama kao i čuveni osmanski putopisac Evlija Čelebija za vrijeme svog obilaska naših krajeva, kad je 1664. godine odsjeo u Počitelju.



Sljedeći put kad se parkirate negdje uz magistralnu cestu, izađete iz auta i pogledate prema prostoru između Gavrankapetanovića kule i Šišman Ibrahim-pašine džamij, vidjet ćete skoro isto kao i Evlija kad je napisao onaj svoj citat u kojem se divi Počitelju i govori o malenom i niskom gradu na najvišem vrhuncu jedne prilično visoke i strmenite litice na istočnoj obali rijeke, na onoj strani prema gradu Blagaju.



"Podigli su ga hercegovački banovi, ovdje sam odsjeo upravo u saraju našeg gospodara Ibrahim-age Ćehaje, velikog vezira Ahmed-paše Ćuprilića. Njegova milostiva i poštovana gospođa majka pripremila je meni, siromahu, jednu sobu i spremila jelo i piće. Ja sam donio pismo našeg gospodara Ibrahim-Ćehaje njegovoj majci, a ona je meni, siromahu, od radosti istoga časa darovala par odijela, boščaluk i deset hiljada akči te me poslala da razgledam grad", zapisao je Čelebija, nas natjerao da ga zamislimo kako šeta strmim sokacima iznad Neretve i razmišlja kako ovako daleko od Stambola ima nešto tako lijepo.



Šetajući Počiteljem i ovih dana možete upoznati ljude iz svih krajeva svijeta, od Poljske do Bolivije, od Katara do Kanade. Svi će vam reći kako ni ne znaju gdje su došli, ali ne mogu se oteti utisku jedinstvenosti i ljepote. Možda im zasmeta neka lokalna i prolazna anomalija, ali ne brinu oni mnogo o tome, to treba brinuti nas.



Počitelju ostaje zadatak da se izdigne iznad problema i bez ograničenja bude prvorazredna turistička destinacija, na nivou potencijala i tradicije. Kad je danas i pored aktuelne problematike meta hiljadama turista, u idealnom scenariju ne bi imao premca.