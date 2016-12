Jedan od najdinamičnijih brandova u svijetu nakita Oxette zajedno sa svojim sestrinskim brandom Loisir je prisutan već 6 godina na tržištu BiH, preciznije u mono-brand Oxette-trgovinama u BBI i SCC centru u Sarajevu.

I ove zime Oxette je predstavio novu kolekciju pod nazivom Meteorit koju u Oxette-u opisuju kao „kolekciju mnogo boja, svjetla i glamura ukovanu u misterioznost dostojan grčkih božica“. Nakit je uglavnom od srebra (sa oznakom 925) te sa pozlatama od 18k zlata sa poludragim kamenjem ili drugim ukrasnim materijalima.



Satovi su u Oxette dizajnu te sa vrhunskim Miyota-Citizen mehanizmima. U ove sjajne izvedbe su se uvjerili i mnoge svjetske slavne ličnosti koje se krase Oxette komadima.



Oxette BiH vam je pripremio praznična iznenađenja i pogodnosti pri kupovini. Dođite u BBI ili SCC Centar i uvjerite se i sami.



My Oxette, My way!



Be true, be you, enjoy life with Oxette!