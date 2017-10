Coloseum Club se pobrinuo da mjesec oktobar pretvori u omiljeni centar zabave i igre, kao i dobrog provoda.

Coloseum Club se pobrinuo da mjesec oktobar pretvori u omiljeni centar zabave i igre, kao i dobrog provoda.

Tako nas 14.10. očekuje jedinstveni Coloseum Beer Party, sa početkom u 21 sat. Po prvi put organizovan na ovakav način u našem gradu. Za cijenu ulaznice od samo 10 KM, posjetioci će moći uživati u čak 8 pivskih brendova potpuno besplatno do isteka zaliha. Goste će tu noć zabavljati jedan od najpopularnijih klupskih bendova Unplugged Plug. Karte za ovu noć iz snova svih ljubitelja piva će se moći nabaviti u pretprodaji na kupikartu.ba ili u Coloseum klubu na taj dan. Ulaz je ograničen i stoga požurite da obezbijedite sebi mjesto na ovoj zagarantovano dobroj zabavi.Posjetioce čeka još jedno oktobarsko iznenađenje 20.10. sa početkom u 20 sati.Ove godine, Coloseum Club slavi svoj 15. rođendan i kao što su to posjetioci već navikli, priprema zabavu za pamćenje. Da gosti budu rasplesani do dugo u noć pobrinuće se Blackberries bend i Adis Škaljo & Puls. Rođendanski program će, već tradicionalno voditi Emir Cocalić. Gastronomski specijaliteti, rođendanska torta, zanimljive animacije i brojne nagrade su samo dio atmosfere koju vam nećemo otkrivati. Dođite i uvjerite se sami. Ulaz je besplatan.Coloseumov zabavni oktobar se završava NLB After party Wine Weekendom, 27.10. sa početkom u 22h uz DJ Jasminu i Blackberries bend.Priuštite sebi nezaboravan provod u sjajnom ambijentu Coloseum Cluba uz vrhunsku zabavu, ples i dobro raspoloženje!Za sve dodatne informacije posjetite Facebook ili web stranicu Coloseum Cluba.Coloseum Club, centar zabave i igre.