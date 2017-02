Objavljena knjiga sa svim freskama Sikstinske kapele

Foto: AFP

Zahvaljujući dosad nezabilježenom fotografskom poduhvatu, objavljenom u jednoj knjizi, slavne Michelangelove freske na stropu Sikstinske kapele u Rimu sada se mogu pogledati do najsitnijeg detalja.

Freske, koje je Michelangelo oslikao od 1508. do 1512. godine na 1.100 kvadratnih metara stropa, najpoznatije su u svijetu umjetnosti. Nakon toga je renesansni majstor, između 1535. i 1541., naslikao "Posljednji sud" na ploči iznad oltara.



Posljednji put su sve Sikstinske freske fotografirane i restaurirane između 1980. i 1994. godine. Digitalna fotografija tada je bila u povojima.



Rad na novim fotografijama trajao je pet godina. Fotografi su, kombinirajući inovativnu digitalnu tehnologiju i posebne LED lampice kojima se reproduciralo dnevno svijetlo, uspjeli napraviti fotografije visoke 43 centimetra i široke 1,2 metra.



U rad je uključeno ukupno 220 fotografija iz Sikstinske kapele u prirodnoj veličini, uključujući i dijelove Posljednjeg suda i bočne freske Perugina i Botticellija.



1999 kopija bit će poslane najvažnijim knjižarama na svijetu.



"Koristili smo poseban softver da bismo dobili dubinu, intenzitet, toplinu i nijansu boje koju su koristili renesansni majstori", rekao je Giorgio Armaroli iz izdavačke kuće Scripta Maneant.



Knjiga je objavljena u izdanju Vatikanskih muzeja i izdavačke kuće Scripta Maneant, a košta 12.000 eura.



"To će nam omogućiti da i u budućnosti znamo svaki centimetar kapele, kao što to znamo danas", rekao je Antonio Paolucci, bivši šef muzeja i svjetski poznati stručnjak za Sikstine.