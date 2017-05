Sinoć je pred mnogobrojnom ženskom publikom u Narodnom pozorištu Sarajevo, održan 16. po redu ''Ladies In by Jana'' event.

Predstavom ''Divlje meso'' završena je prva sezona ''Ladies In'' druženja za poslovne žene, i najavljena nova, ljetna, sa mnoštvom inovacija i motivirajućih sadržaja za sve gošće, koje pored sjajne predstave koju organizatori biraju samo za njih, ponesu i nezaboravna iskustva, poznanstva i kojima je ovaj događaj postao omiljeni u mjesečnom kalendaru.



''Iza nas je još jedna odlična ''Ladies In'' sezona, koja bilježi sve veći interes poslovnih žena, kako u Sarajevu, tako i širom BiH, i na to smo posebno ponosni. Sinoć smo u Tuzli obilježili naš mali jubilej, godinu dana postojanja projekta u tuzlanskom kantonu, pred više od 300 gošći. Eventi će se i dalje održavati u Sarajevu, Tuzli, Banjaluci i Mostaru, jer ''Ladies In'' su sve uspješne poslovne žene koje djeluju u našoj zemlji'', istakla je direktorica Altermedije, mr. Samira Muratović, organizator projekta.



Posljednji majski event održat će se u Mostaru, 31.5. u Hrvatskom narodnom kazalištu.



U prodaji je i treće izdanje ''Ladies In Magazina'', koji je nastao kao kruna istoimenog projekta, i čije gošće krase naslovne strane, ali i čije neispričane, uspješne i motivirajuće priče čine isti drugačijim i prepoznatljivim na tržištu.



Kako su organizatori i naveli, u novoj sezoni i dalje će djelovati s ciljem promocije kulture i ženskog poduzetništva, ali sa malo izmjena i bogaćenjem sadržaja, kako bi svojim gošćama ponudili uvijek novo i drugačije, posebno iskustvo.