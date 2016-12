Na lokalitetu početne stanice gondole posluje novo skijalište "Ravna planina". Ove sezone posjetioci mogu da uživaju u noćnom skijanju svakoga dana od 18:30 do 21:30 sati.

Na lokalitetu početne stanice gondole posluje novo skijalište "Ravna planina". Ove sezone posjetioci mogu da uživaju u noćnom skijanju svakoga dana od 18:30 do 21:30 sati.

Ski-centar, koji je dio projekta gondole Pale - Jahorina raspolaže sa stazom dužine 1.200 metara, do čijeg se vrha stiže liftom kapaciteta 800 skijaša na sat.Ski-centar se nalazi u naselju Gornje Pale, na 20 kilometara od Sarajeva i na tri kilometra od centra Pala.Skijalište je povezano stazom za nordijsko skijanje i stazom za motorne sanke, dužinom od 12km sa mogućnošču rekreativnog alpskog skijanja.Posjetiteljima je na raspolaganju parking za veliki broj automobila i autobusa, dječiji ski lift koji je besplatan, kao i dječiji zimski ski - vrtić.Gostima je na raspolaganju bogata ponuda raznovrsnih gastronomskih jela i specijaliteta u restoranu "Gondola" kapaciteta 200 sjedećih mjesta unutra i još 300 u bašti.U sklopu restorana je kamin sala za sve one koji uživaju u toploj atmosferi, ugodnoj muzici ili zanimljivoj knjizi, u druženju, proslavama i porodičnom okupljanju. Cijelom dužinom restorana prostire se terasa, idealna za uživanje na sunčanom danu, svježem vazduhu i inspirativnom pogledu na ljepote Ravne planine. A za ljubitelje dobrog zvuka od četvrtka do nedjelje organizovana je odlična zabava uz muziku uživo.Trenutno je u izgradnji kabinska gondola do vrha Ravne planine i biti će puštena u rad ove sezone. U pripremi je još 4 kilometra novih staza koje će biti puštene u rad zajedno sa gondolom.Više o Ski centru saznajte ovdje.